ЧЛЕНЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛИ КАНДИДАТУРЫ ТРЕХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРОВ

Сухум 31 января 2019 г. Абхазия-Информ . Члены Кабинета министров утвердили кандидатуры заместителей министров двух министерств – МВД и министерства труда, занятости и социального обеспечения.

Джения Игорь Шакирович родился 9 июня 1969 года в с. Дурипш Гудаутского района. Имеет высшее военное образование.

С 1994 по 2018 - кадровый офицер Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

С октября 2018 г. назначен и.о. командира Специального отряда быстрого реагирования МВД РА.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг, награжден медалью "За отвагу".

Женат, воспитывает троих детей.

Нармания Тенгиз Мурманович родился 19 декабря 1977 года в с. Река Очамчирского района.

В 2001 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета.

Службу начал в Военной прокуратуре Республики Абхазия в 1995 году.

С 2016 года юрисконсульт военного суда Республики Абхазия.

Службу в органах внутренних дел РА начал в июне 2018 года на должности и.о. начальника следственного управления МВД РА. Специальное звание - полковник милиции.

Женат, воспитывает дочь.

Наала Лакоба родилась 11 января 1984 года в Сухуме. В 2014 году была назначена помощником министра, а в 2015 году возглавила правовой отдел министерства труда, занятости и социального обеспечения.