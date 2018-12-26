ЧЛЕНЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛИ КАНДИДАТУРЫ ТРЕХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРОВ
Сухум 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. Члены Кабинета министров утвердили кандидатуры заместителей министров двух министерств – МВД и министерства труда, занятости и социального обеспечения.
Игорь Джения назначен заместителем министра, руководителем СОБР МВД РА, а Тенгиз Нармания - заместителем министра, начальником Следственного управления МВД РА.
Заместителем министра труда, занятости и социального обеспечения назначена Наала Лакоба.
Джения Игорь Шакирович родился 9 июня 1969 года в с. Дурипш Гудаутского района. Имеет высшее военное образование.
С 1994 по 2018 - кадровый офицер Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
С октября 2018 г. назначен и.о. командира Специального отряда быстрого реагирования МВД РА.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг, награжден медалью "За отвагу".
Женат, воспитывает троих детей.
Нармания Тенгиз Мурманович родился 19 декабря 1977 года в с. Река Очамчирского района.
В 2001 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета.
Службу начал в Военной прокуратуре Республики Абхазия в 1995 году.
С 2016 года юрисконсульт военного суда Республики Абхазия.
Службу в органах внутренних дел РА начал в июне 2018 года на должности и.о. начальника следственного управления МВД РА. Специальное звание - полковник милиции.
Женат, воспитывает дочь.
Наала Лакоба родилась 11 января 1984 года в Сухуме. В 2014 году была назначена помощником министра, а в 2015 году возглавила правовой отдел министерства труда, занятости и социального обеспечения.
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