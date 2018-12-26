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Абхазия Информ

8 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ВИДЕО-МОСТ «МОСКВА – СУХУМ» НА ТЕМУ: "АПСУАРА В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ"

Новости Четверг, 31 января 2019 13:36
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8 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ВИДЕО-МОСТ «МОСКВА – СУХУМ» НА ТЕМУ: &quot;АПСУАРА В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ&quot;

 

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. 8 февраля в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Стеклянный зал) состоится видео-мост «Москва – Сухум» на тему: "Апсуара в XXI веке: новые вызовы и возможности".

Участники в Москве:

— посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба;

— почетный президент Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тарас Шмба;

— председатель Совета старейшин Московской адыгской диаспоры Юрий Агирбов;

— ведущий сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Юрий Анчабадзе;

— абхазский общественный деятель Беслан Кобахия;

— певица Валерия Адлейба.

В Сухуме:

— посол доброй воли Абхазии, член Европейского общества кардиологов Илона Ардзинба;

— директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба;

— писатель, заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Чаниа;

— народная артистка Республики Абхазия Виолетта Маан;

— народный поэт Абхазии Мушни Ласурия.

В рамках мероприятия, организованного благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии", речь пойдет о создании цифрового пособия по «Апсуара» (кодексу поведения абхазов), а также состоится презентация клипа на песню "То, что в моем сердце" победительницы конкурса "Ты Супер" на НТВ Валерии Адлейба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 31 января 2019 13:39

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