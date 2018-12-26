8 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ВИДЕО-МОСТ «МОСКВА – СУХУМ» НА ТЕМУ: "АПСУАРА В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ"
Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. 8 февраля в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Стеклянный зал) состоится видео-мост «Москва – Сухум» на тему: "Апсуара в XXI веке: новые вызовы и возможности".
Участники в Москве:
— посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба;
— почетный президент Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тарас Шмба;
— председатель Совета старейшин Московской адыгской диаспоры Юрий Агирбов;
— ведущий сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Юрий Анчабадзе;
— абхазский общественный деятель Беслан Кобахия;
— певица Валерия Адлейба.
В Сухуме:
— посол доброй воли Абхазии, член Европейского общества кардиологов Илона Ардзинба;
— директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба;
— писатель, заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Чаниа;
— народная артистка Республики Абхазия Виолетта Маан;
— народный поэт Абхазии Мушни Ласурия.
В рамках мероприятия, организованного благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии", речь пойдет о создании цифрового пособия по «Апсуара» (кодексу поведения абхазов), а также состоится презентация клипа на песню "То, что в моем сердце" победительницы конкурса "Ты Супер" на НТВ Валерии Адлейба.
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