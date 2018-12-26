У МИНОБОРОНЫ НЕТ СРЕДСТВ НА РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

«Ситуация с Центральным военным госпиталем, затронутая в социальных сетях, существует и руководству Министерства обороны об этом известно. Мы считаем, что данная проблема – одна из приоритетных задач, требующих безотлагательного решения», - отмечается в заявлении Минобороны РА.

Сухум. 31 января 2019 года. Абхазия-Информ. Министерство обороны РА выступило с заявлением в связи с размещением в социальных сетях материала о состояния дел в Центральном военном госпитале и развернувшейся после этого полемики.

«Бюджет Министерства обороны сформирован за счет финансовой помощи стратегического партнера – Российской Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями. В данных нормативно-правовых актах капитальный ремонт, либо строительство зданий и сооружений не предусмотрен», - сообщает главное военное ведомство Абхазии.

Что касается средств, выделяемых министерству их республиканского бюджета, В соответствии с бюджетом Республики Абхазия, то и здесь не предусмотрено проведение капитального ремонта и строительства.

«Со своей стороны Министерство обороны ежегодно при формировании бюджета обращало внимание на перечень объектов, где необходим капитальный ремонт, но ни один объект при принятии бюджета не попал в перечень подлежащих капитальному ремонту. В бюджете Министерства обороны не предусмотрены расходы на проведение ремонтно-строительных работ, а также приобретение медицинского оборудования», - констатирует Минобороны РА.

Однако, учитывая аварийное состояние отдельных объектов, Минобороны «было вынуждено провести в них ремонтные работы». При проведении же проверок федеральным казначейством данные расходы были зафиксированы как нецелевое использование денежных средств.

Министерство обороны считает необходимым дальнейшее функционирование Центрального военного госпиталя, в котором, несмотря на сложившуюся ситуацию, оказывается экстренная и плановая медицинская помощь военнослужащим, членам их семей, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, гражданскому населению Гулрыпшского района.

При этом Минобороны «настоятельно рекомендует не переходить на личности и тем более безосновательно оскорблять уважаемых людей, которые всей своей жизнью подтверждали и подтверждают, что являются истинными патриотами своей Родины».