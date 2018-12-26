Представлявший проект постановления министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что это делается в целях поддержки местных производителей хлеба.

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ . Правительство повысило ввозную таможенную пошлину на импортируемые в Абхазию хлебобулочные изделия.

Ставка таможенной пошлины устанавливается в размере 10 % от стоимости ввозимых товаров (ранее она составляла 2%).

С просьбой поддержать местных производителей в министерство обратилось руководство РУП "Абхазхлеб" и частные производители хлебобулочной продукции. Они обратили внимание на то, что местные предприятия производят достаточное количество конкурентоспособных хлебобулочных изделий.

В структуру РУП «Абхазхлеб» входят 7 хлебозаводов.