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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИЛО ВВОЗНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ПОШЛИНУ НА ИМПОРТИРУЕМЫЕ В АБХАЗИЮ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Новости Четверг, 31 января 2019 14:38
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИЛО ВВОЗНУЮ ТАМОЖЕННУЮ ПОШЛИНУ НА ИМПОРТИРУЕМЫЕ В АБХАЗИЮ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

 

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. Правительство повысило ввозную таможенную пошлину на импортируемые в Абхазию хлебобулочные изделия.

Представлявший проект постановления министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что это делается в целях поддержки местных производителей хлеба.

Ставка таможенной пошлины устанавливается в размере 10 % от стоимости ввозимых товаров (ранее она составляла 2%).

С просьбой поддержать местных производителей в министерство обратилось руководство РУП "Абхазхлеб" и частные производители хлебобулочной продукции. Они обратили внимание на то, что местные предприятия производят достаточное количество конкурентоспособных хлебобулочных изделий.

В структуру РУП «Абхазхлеб» входят 7 хлебозаводов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 31 января 2019 14:42

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