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Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АСТАМУР КЕЦБА ВОЗГЛАВЛЯЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2021»

Новости Четверг, 31 января 2019 14:51
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АСТАМУР КЕЦБА ВОЗГЛАВЛЯЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ 2021»

 

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинета Министров утвердил состав межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище 2021».

Министр труда занятости и социального обеспечения Руслан Аджба напомнил, что программа «Жилище 2021» утверждена указом президента Рауля Хаджимба 5 ноября 2018 года.

«Основной этап реализации программы приходится на 2019-2021 годы. На программу требуется 90 миллионов рублей. Цель программы - оказание адресной помощи семьям, нуждающимся в жилье», - подчеркнул Руслан Аджба.

Комиссию возглавляет вице-премьер Астамур Кецба, зампредседателя комиссии - министр труда, занятости и социального обеспечения Руслан Аджба, секретарь комиссии - главный специалист государственной инспекции труда министерства труда, занятости и социального обеспечения Роман Черкезия.

В состав комиссии также входят заместитель министра юстиции Динара Папба, заместитель руководителя Администрации президента РА Гиви Габния, депутаты парламента Илья Гуния, Астамур Джинджолия и Гиви Кварчия, руководитель аппарата Кабинета министров Давид Сангулия, заместитель председателя Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г. г. Лиана Чачба, соучредитель благотворительной общественной организации «Киараз» Наталья Милованова, член политического совета политической партии "Амцахара» Даур Когония.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 31 января 2019 14:55

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