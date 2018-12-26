ВОПРОС О ЛИКВИДАЦИИ ГОСКОМПАНИИ «АБХАЗЛИЗИНГ» ОТПРАВЛЕН НА ДОРАБОТКУ

Представлявший проект постановления председатель госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия сообщил о необходимости назначения ликвидационной комиссии. Этот вопрос спровоцировал дискуссию между министром экономики Адгуром Ардзинба и Вахтангом Пипия.

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба предложил снять сегодня с повестки дня заседания Кабинета Министров и отправить на доработку вопрос о ликвидации государственной лизинговой компании «Абхазлизинг».

Ардзинба возмутился тем, что благое дело, начатое в 2000 году, «не только не дало никаких доходов государству, но и привело к многомиллионным долгам».

«Закупленного в рамках программы лизинга сельхозоборудования уже нет, а бывшие госчиновники в последствии оказались в «шоколаде»» сказал министр.

Госкомпания «Абхазизинг» была создана в 2009 году для обеспечения крестьян сельскохозяйственной техникой по программе лизинга.

«Это была очень хорошая инициатива Сергея Васильевича Багапша. Но, к сожалению, на уровне исполнения этой инициативы технику, насколько я информирован, так никто и не получил. Финансы, которые были направлены на это, до сих пор не понятно где. Лизинговой компании был передан второй участок «Сухумской табачной фабрики». Все это имущество было заложено под какие-то кредиты в каком-то банке. Затем это имущество передали частично в аренду каким-то юридическим лицам. Я лично пытался изучить этот вопрос, но так и не понятно, где что находится», - сказал журналистам после заседания правительства министр экономики Адгур Ардзинба.

В конечном итоге, история с лизингом в Абхазии завершилось долгами на сумму более 7 млн рублей.

Министр экономики обратился к представителю Генпрокуратуры пояснить ситуацию с расследованием уголовных дел по «Абхазлизингу», однако тот не обладал должной информацией.

Вопрос о ликвидации госкомпании «Абхазлизинг» был отправлен на доработку.