ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ КРАСНОДАРСКИМ КРАЕМ И АБХАЗИЕЙ В 2018 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ 44,5 МЛН ДОЛЛАРОВ США

Приветствуя гостей, Игорь Галась отметил, что Кубань и Абхазию связывают не только добрососедские отношения, но и серьезный многолетний опыт взаимодействия власти – законодательной и исполнительной

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня делегация Республики Абхазия посетила Краснодар. Перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики и социальной сфере обсудили вице-губернатор края Игорь Галась и вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В этом году 10 лет как подписано и действует Соглашение между администрацией Краснодарского края и Правительством Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве», – сообщил заместитель руководителя края.

По его словам, соглашение позволило укрепить деловые связи, более полно использовать промышленный, туристический, интеллектуальный потенциалы обеих сторон, и, главное, создать правовую основу для дальнейшего сотрудничества.

На сегодняшний день уже подготовлена и согласована сторонами программа совместных мероприятий в рамках Соглашения на 2019-2021 годы. Официальное подписание новой программы губернатором края Вениамином Кондратьевым и премьер-министром Абхазии Валерием Бганба запланировано в рамках предстоящего Российского инвестиционного форума в Сочи.

В свою очередь, Джансух Нанба отметил, что видит большие перспективы партнерства в рамках Соглашения.

«Краснодарский край всегда оказывал помощь и поддержку Республике. Дальнейшее развитие отношений для нас интересно, в первую очередь, ввиду того, что регион является одним из наиболее динамично развивающихся субъектов страны. Нам необходим ваш опыт в достижении столь высоких результатов социально-экономического развития», – сказал вице-премьер Абхазии.

По итогам встречи участники определили, что основными направлениями взаимодействия на ближайшие годы станут развитие гражданского общества, гуманитарного сотрудничества, в том числе установление побратимских связей между муниципальными образованиями, реализация культурно-просветительских проектов, обмен опытом в здравоохранении, образовании, науке и молодежной политике, партнерство в агропромышленной сфере, туриндустрии.

Для Краснодарского края в приоритете поддержка и расширение сложившихся торговых связей. На сегодняшний день Кубань является крупнейшим поставщиком товаров в Республику – от продовольствия, до оборудования и транспортных средств.

По информации департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края в прошлом году товарооборот между краем и Республикой превысил 44,5 млн долларов США, из которых 40,5 млн долларов приходится на экспорт. Свою продукцию в Абхазию сегодня поставляют более 60 региональных компаний.

http://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/464819/