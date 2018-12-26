Члены Кабмина утвердили состав межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище-2021», а также состав комиссии целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия». В состав обеих комиссий, возглавляемых вице-премьером Асмуром Кецба, вошли члены правительства, депутаты Парламента, представители общественных организаций и фондов.

Игорь Джения и Тенгиз Нармания назначены заместителями министра внутренних дел Республики Абхазия, Наала Лакоба - заместителем министра труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия, а Ирма Чантурия - заместителем председателя Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. 31 января состоялось заседание Кабинета министров РА. Члены правительства рассмотрели 19 вопросов повестки дня и приняли по ним решения, сообщает пресс-служба Кабмина .

Министр экономики Адгур Ардзинба представил на рассмотрение проект постановления об изменении таможенной пошлины на готовые ввозимые хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Постановление вступает в силу с 1 марта 2019 г. По словам министра, эта мера позволит поддержать абхазских производителей хлебобулочных и кондитерских изделий.

Внесены изменения в целевую программу «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, 2016 – 2018 гг.». Срок реализации программы продлен до 2019 года включительно.

По словам министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия, будет проведена широкая презентация электронной программы, которая будет содержать в себе весь перечень объектов историко-культурного наследия и подробные данные о памятниках.

Проект постановления «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства, на 2019 год» представил министр труда, занятости и социального обеспечения Руслан Аджба. Доплаты к пенсиям будут положены гражданам тринадцати категорий: пенсионерам по возрасту; пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет; пенсионерам, имеющим почетные звания, пенсионерам, работавшим на подземных работах; лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца; круглым сиротам; инвалидам труда; инвалидам с детства; пенсионерамы, получающим социальные пенсии. Размеры доплаты в зависимости от категории варьируют от 500 до 1000 рублей в месяц.

Также принято постановление «Об установлении размера и порядка взимания сбора за получение ресурса нумерации».

«Ранее сумма за получение ресурса нумерации с одного оператора связи достигала 3,5 миллионов рублей в год, однако новый акт равительства позволит увеличить эту сумму до 5 миллионов рублей», - отметил председатель Государственного управления связи и массовых коммуникаций РА Лаша Шамба.

Средства, полученные от операторов связи на ежегодной основе, подлежат перечислению в установленном порядке в доход Республиканского бюджета ежеквартально равными долями не позднее 20-го числа третьего месяца отчетного квартала.

Проект распоряжения Кабинета Министров «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2019 году» на рассмотрение членам Правительства вынесла начальник Управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия Элеонора Агрба.

Распоряжением устанавливаются категории граждан Абхазии, которым в 2019 году будут осуществлены компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, из числа прошедших в установленном порядке регистрацию. Речь идет о гражданах, родившиеся до 1990 года (включительно) и наследниках граждан, родившихся до 1990 года (включительно).

С 2011 года по 2018 год из средств республиканского бюджета осуществлены компенсационные выплаты 12 257 гражданам РА на общую сумму около 164 млн рублей.

Внесены изменения в постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2017 г. №75 «Об установлении ежемесячных выплат членам Союза журналистов Республики Абхазия, являвшимся членами Союза журналистов СССР». Размер выплаты по-прежнему составляет две тысячи рублей, а количество респондентов – 29 человек.

Вопрос ликвидации государственной лизинговой компании «Абхазлизинг» решено отправить на доработку.