На заседание Совбеза были приглашены министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр экономики Адгур Ардзинба, председатель Госкомимущества Вахтанг Пипия и директор Института экологии Роман Дбар.

Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ . Президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности, на котором обсуждались вопросы внутренней и внешней политики. Об этом сообщает пресс-служба президента

Тамаз Цахнакия доложил членам Совбеза о ситуации с распространением заболеваний сезонным вирусом гриппа и ОРВИ, а также зафиксированными случаями заболевания гриппом H1N1. Он подчеркнул, что временные ограничительные меры по введению карантинного режима на границе по реке Ингур не могут полностью предотвратить распространение вируса, но, тем не менее, это приносит существенный результат.

Глава государства назвал вынужденной данную меру, так как это вопрос безопасности населения.

Члены Совбеза заслушали министра экономики Адгура Ардзинба и директора Института экологии Романа Дбара по вопросам, связанным с геологоразведочными работами углеводородного сырья и экологической безопасностью. Министр экономики отметил, что, согласно условиям ранее достигнутых соглашений, предполагается проведение геологоразведочных работ, которые требуют длительного времени. О начале добычи сырья говорить преждевременно.

Директор Института экологии Роман Дбар сообщил, что экспертиза состояния законсервированных в советское время скважин, которая проводится в рамках реализации соглашений, необходима в целях экологической безопасности.

О мерах, предпринимаемых правительством в соответствии с поручением президента по вопросу возобновления воздушного сообщения, проинформировал председатель Госкомимущества Вахтанг Пипия. Президент поручил еженедельно докладывать о результатах деятельности рабочей группы под председательством премьер-министра.

Хаджимба отметил, что успешная реализация этого проекта будет иметь важное значение в развитии нашего государства.

Министр иностранных дел Даур Кове отчитался о работе,