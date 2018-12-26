ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
Сухум. 31 января 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности, на котором обсуждались вопросы внутренней и внешней политики. Об этом сообщает пресс-служба президента
На заседание Совбеза были приглашены министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр экономики Адгур Ардзинба, председатель Госкомимущества Вахтанг Пипия и директор Института экологии Роман Дбар.
Глава государства назвал вынужденной данную меру, так как это вопрос безопасности населения.
Члены Совбеза заслушали министра экономики Адгура Ардзинба и директора Института экологии Романа Дбара по вопросам, связанным с геологоразведочными работами углеводородного сырья и экологической безопасностью. Министр экономики отметил, что, согласно условиям ранее достигнутых соглашений, предполагается проведение геологоразведочных работ, которые требуют длительного времени. О начале добычи сырья говорить преждевременно.
Директор Института экологии Роман Дбар сообщил, что экспертиза состояния законсервированных в советское время скважин, которая проводится в рамках реализации соглашений, необходима в целях экологической безопасности.
О мерах, предпринимаемых правительством в соответствии с поручением президента по вопросу возобновления воздушного сообщения, проинформировал председатель Госкомимущества Вахтанг Пипия. Президент поручил еженедельно докладывать о результатах деятельности рабочей группы под председательством премьер-министра.
Хаджимба отметил, что успешная реализация этого проекта будет иметь важное значение в развитии нашего государства.
Министр иностранных дел Даур Кове отчитался о работе,
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