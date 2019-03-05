ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Сухум. 7 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент проект закона по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает пресс-служба Президента. .

Проект закона дополняет Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. В частности, проект Закона предусматривает установление уголовной ответственности за: