 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О СЕРГЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ БАГАПШЕ
марта 05 2019

О СЕРГЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ БАГАПШЕ

Выступление экс-министра иностранных дел Вячелава Чирикба на международной научно-практической конференции «Роль Сергея Багапша в национально-освободительном…
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАГАПШ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ АБХАЗИИ
марта 05 2019
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАГАПШ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ АБХАЗИИ
ГЛАВА МВФ: МАЙНИНГ – ЗЛО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
февраля 27 2019
ГЛАВА МВФ: МАЙНИНГ – ЗЛО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

В мире

ЛУКАШЕНКО: БЕЛОРУССИЯ НЕ ПРОТИВ ОБЩЕЙ ВАЛЮТЫ С РОССИЕЙ
марта 01 2019

ЛУКАШЕНКО: БЕЛОРУССИЯ НЕ ПРОТИВ ОБЩЕЙ ВАЛЮТЫ С РОССИЕЙ

  МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но…
"ОСКАР"-2019: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДА ФИЛЬМА "ЗЕЛЕНАЯ КНИГА"
февраля 25 2019
"ОСКАР"-2019: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДА ФИЛЬМА "ЗЕЛЕНАЯ КНИГА"
февраля 22 2019
ГАДАНИЯ НА "ОСКАР": КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ГЛАВНАЯ КИНОПРЕМИЯ АМЕРИКИ

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Новости Четверг, 07 марта 2019 20:30
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

 

Сухум. 7 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент проект закона по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает пресс-служба Президента. .

Проект закона дополняет Уголовный кодекс   новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. В частности, проект Закона предусматривает установление уголовной ответственности за:

 - создание и руководство транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией);

 - финансирование организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации).

Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.

Проект Закона разработан в целях усиления борьбы с организованной преступностью.

 

        

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 07 марта 2019 20:34

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 8 МАРТА СОВЕТ СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ. РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА АПЦ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.