ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Сухум. 7 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба внес на рассмотрение в Парламент проект закона по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Абхазия, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью и воровским сообществом, сообщает пресс-служба Президента. .
Проект закона дополняет Уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. В частности, проект Закона предусматривает установление уголовной ответственности за:
- создание и руководство транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом (транснациональной преступной организацией);
- финансирование организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), воровского сообщества, транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации).
Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за членство в воровском сообществе.
Проект Закона разработан в целях усиления борьбы с организованной преступностью.
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