АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН АБХАЗИИ 20 ЛЕТ!

Сухум. 7 марта 2019 г. Абхазия-Информ . В канун женского праздника 8 Марта Ассоциация женщин Абхазии отметила 20-летие своего создания. Поздравить АЖА с юбилеем пришли замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Табагуа, депутат парламента Алхас Джинджолия, коллеги из неправительственных организаций, активно сотрудничающих с АЖА, журналисты.

В тяжелые послевоенные годы, когда Абхазия оказалась в блокаде, женщинам пришлось взять на себя ответственность за выживание семьи. Все мы помним женщин с тачками, перевозивших через абхазо-российскую границу фрукты, овощи и зелень с целью их реализации на территории России, чтобы на заработанные деньги содержать свои семьи. Такая нагрузка не проходит бесследно и многие женщины в те годы подорвали свое здоровье.

В то же время число женщин во власти неуклонно сокращалось, хотя вряд ли кто-то сможет опровергнуть тот факт, что в Абхазии немало образованных и умных женщин с лидерским потенциалом. Немало выдающихся женщин оставили неизгладимый след в истории нашей страны, и в советский период в Абхазии было немало авторитетных женщин, занимавших высокие посты во властных структурах. Как это практиковалось повсюду в СССР, в Верховном Совете Абхазской АССР негласно существовали квоты и приблизительно 30 – 40 % составляли в нем женщины-депутаты. И если в первые постсоветские годы в Абхазии женщин по инерции еще выдвигали в парламент, то со временем борьба за депутатские мандаты становится настолько острой, что женщина, у которой, как правило, гораздо меньше финансовых и административных ресурсов, оказалась обречена на политическую маргинализацию.

В конце 90-х годов инициативная группа женщин решила объединить усилия для создания в Республике Абхазия более благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития женщин, их активного участия в политической и общественной жизни, а также в экономической деятельности. Были организованы поездки по районам, где проходили встречи с женщинами. Вспоминается блокадная Абхазия, еще не затянувшиеся раны войны, усталые, но не опустившие руки женщины… Общение с этими несгибаемыми, сильными духом женщинами придавало уверенность в том, что Абхазия выстоит, не сдастся и не откажется от завоеванной независимости.

Ассоциация женщин Абхазии (АЖА) была учреждена в марте 1999 года при активном участии команды единомышленниц, чувствительных к проблемам гендерного равенства и прав женщин. Именно эта организация вынесла на общественное обсуждение вопросы о роли женщины в современной Абхазии, о необходимости усиления и продвижения женщин на уровень принятия решений. АЖА поставила перед собой следующие задачи:

• Создание в Абхазии благоприятных условий и возможностей для всестороннего и гармоничного развития женщин, их активного участия в общественной, духовной и культурной жизни.

• Привлечение внимания органов власти всех уровней к проблемам семьи, материнства, детства, а также молодёжи, с целью принятия и исполнения законодательных актов, направленных на улучшение положения в социальной сфере.

• Содействие развитию гражданского общества и формированию демократических институтов.

• Подготовка и поддержка женщин с лидерским потенциалом с целью их активного участия в выборах всех уровней и назначения на руководящие должности с целью повышения представительства женщин и их более деятельного участия в процессе принятия решений.

• Укрепление связей с женскими организациями Кавказского региона и Юга России и осуществление совместных проектов, направленных на укрепление мира, усиление роли и влияния женщин в различных сферах общественной жизни и соблюдение прав человека.

• Сотрудничество с международными женскими правозащитными организациями и исследовательскими центрами, занимающимися проблемами миростроительства, гендерными проблемами и т.д.

Основные направления деятельности Ассоциации женщин Абхазии:

- организация и проведение тренингов, круглых столов и семинаров для женщин и молодежи с целью повышения их образовательного уровня и приобретения практических навыков для более активного участия в общественной и политической жизни.

- Проведение исследований по различным вопросам, связанным с положением женщин в Абхазии, с ситуацией в сфере межэтнических отношений, проблемой домашнего насилия и т.д.

- Взаимодействие с властями различного уровня для решения наиболее острых социальных проблем и продвижения гендерного равенства.

- Сотрудничество с женскими организациями в районах Абхазии и органами местного самоуправления с целью улучшения положения женщин в местных общинах, укрепления института семьи, развития аграрной отрасли, восстановлению социальной инфраструктуры и др.

АЖА старается информировать широкую общественность и представителей властных структур о своей деятельности, размещая информацию на сайтах Ассоциации, «Асаркьа», а также активно сотрудничая с журналистами. Проведены информационные кампании, издано значительное число буклетов, брошюр и журналов, а также подготовлены видеосюжеты, посвященные наиболее актуальным проблемам.

Одним из самых надежных партнеров АЖА является Kvinna Till Kvinna («Женщина для женщины») – шведский женский фонд, сотрудничество с которым продолжается уже около 15 лет. Поддержанные Kvinna Till Kvinna проекты были посвящены проблемам усиления роли женщин в продвижении вопросов гендера, человеческой и инклюзивной безопасности. При поддержке фонда был создан Клуб «Женская инициатива», деятельность которого направлена на усиление потенциала женщин, поддержку гражданских инициатив, решение актуальных социальных проблем. Членами этого объединения являются многие присутствующие здесь гражданские активистки.

В настоящее время АЖА при поддержке Kvinna Till Kvinna осуществляет проект по усилению роли женщин в раннем предупреждении внутренних конфликтов и кризисов. С этой целью была создана Коалиция женщин «Мирная Абхазия».

В рамках проекта, поддержанного ПРООН АЖА совместно с неправительственной организацией "Апсабара" построили девять мини-рынков в разных районах, на которых жители сел могут реализовывать свою продукцию. Также осенью 2016 году совместными усилиями АЖА и ПРООН была проведена первая республиканская сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие 39 хозяйств из сел различных районов Абхазии.

Важной составляющей деятельности Ассоциации женщин Абхазии является содействие укреплению института семьи. Как известно в наше время существует множество проблем, которые существенно влияют на взаимоотношения в семье, что нередко приводит к разводам или даже тяжким преступлениям. Поэтому своевременная и всесторонняя помощь семье является механизмом ее сохранения и укрепления. Созданный на базе АЖА в рамках проекта COBERM кризисный центр призван оказывать различные виды социальной, психологической и юридической помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Этот центр призван содействовать развитию и укреплению семьи как социального института, способствовать улучшению показателей социального здоровья и благополучия семей. Работа центра продолжается при поддержке «ООН - Женщины»,

В настоящее время при поддержке ПРООН и ЕС осуществляется проект "Психо-социальная реабилитация и адаптация женщин и детей, пострадавших от семейных конфликтов как средство содействия укреплению института семьи».

За время своего существования АЖА не раз проводила социологические и кабинетные исследования по самым разным темам, включая изучение статуса женщины в традиционной абхазской культуре, анализ мирных переговоров с учетом гендерных аспектов, межэтнические отношения в Абхазии, состояние аграрной сферы положение сельских жителей, проблема домашнего насилия и др.