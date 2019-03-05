«ЕДИНУЮ АБХАЗИЮ» СНОВА ШТОРМИТ, СЧИТАЮТ В «АЙТАИРА»

Сегодня в редакцию «Абхазия-Информ» поступил ответ «Айтайра» на заявление партии «Единая Абхазия» от 14 марта 2019 г. ( http://www.rpp-ea.org/index.php/novosti/zayavleniya/286-zayavlenie-rpp-edinaya-abkhaziya ), являющегося в свою очередь ответом на заявление «Айтайра» от 12 марта 2019 г. ( http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8526-obizhennye-pensionery-ne-obizhennym-ajtaira-otvechaet-edinoj-abkhazii )

Про пенсионеров и уважаемую семью С.В. Багапша вы, «Единая Абхазия», саморазоблачились, это ваш серьезный прокол. Оправдания задним числом выглядят действительно глупо.

Утверждая, что мы «постоянно чем-то обижены», просто голословно повторяетесь. Факты не приводите. А мы можем перечислить весь список причин, почему руководство «Единой Абхазии» действительно обижено на экс-президента А.З. Анкваба, и что в реальности привело к расхождению их путей. В этом списке будут причины разного калибра – от серьезных до мелочных, которые по совокупности претензий толкнули известных товарищей на организацию и активное участие в государственном перевороте 2014 года. Это кто говорит о внесении раздора в общество, партия, которая была готова допустить развал государства ради достижения своих целей?

И каковы результаты ваших стараний?

Теперь снова про нефть и «развернутый ответ».

Попытка намешать реальные и несуществующие заявления вашего лидера по нефтедобыче крайне неуклюжа.

«Жульническая схема» - это про то, как руководство Абхазии и наши российские коллеги ее создали? Ответственные политики делают подобные громкие заявления с фактами на руках. Очевидно, к таким вы не относитесь. Развернутый ответ по теме читайте и слушайте в абхазских СМИ. Потратьте время.

Совсем неглупо было напомнить вам про Китовани. Его «фактическое свидетельство» стоило нескольких тысяч долларов. Знаем, кто заказывал, кто брал интервью и другие подробности.

Если воспользоваться механизмами, которые знакомы руководителям «Единой Абхазии», то сегодня тот же Китовани за меньшие деньги может рассказать и о других – для всеми забытого военного преступника это бизнес. А что для вас? Думать надо, прежде чем писать глупости.

А.З. Анкваб, которого вы подразумеваете, «накануне вторжения войск в Абхазию» был депутатом Верховного Совета Абхазии, и.о. министра внутренних дел Абхазии, а после вторжения грузинских войск решением В.Г. Ардзинба был введен в состав Государственного комитета обороны Республики Абхазия. А с 2005 по 2014 года он был премьер-министром, вице-президентом, президентом Абхазии. Хороша карьера для «члена Госсовета Грузии». Вы об этом знаете, но умышленно пытаетесь воздействовать на сознание молодого поколения, которое по привычке хотите использовать в политических целях.

И, наконец, про «вбить клин в отношения партии «Единая Абхазия» и партии «Амцахара». Поражает ваша настойчивая попытка втянуть в полемику ветеранскую партию. Второй раз говорим: при чем «Амцахара» в этой полемике?! Никакого отношения она к этому не имеет. Однако нам понятен ваш опробованный, но не перспективный метод".

Общественная организация «Айтаира»

г. Сухум, 15 марта 2019 г.

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* 6 марта 2019 г. общественная организация «Айтаира» выступила с комментарием некоторых положений доклада председателя политсовета партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, с которым он выступил на международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию второго президента Абхазии Сергея Багапша (http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8496-sergej-vasilevich-bagapsh-vydayushchijsya-politicheskij-deyatel-abkhazii)

** Комментарий общественной организации «Айтаира»

http://abkhazinform.com/item/8507-bagapsh-sozdaval-partiyu-ne-dlya-togo-chtoby-ona-posle-ego-ukhoda-iz-zhizni-stala-v-2014-godu-dvizhushchej-siloj-gosudarstvennogo-perevorota-schitayut-v-ajtaira

*** Ответное заявление партии «Единая Абхазия» от 7 марта 2019 г.

http://www.rpp-ea.org/index.php/novosti/zayavleniya/285-zayavlenie-politsoveta

**** Заявление «Айтайра» от 12 марта 2019 г.

(http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8526-obizhennye-pensionery-ne-obizhennym-ajtaira-otvechaet-edinoj-abkhazii

***** Заявление партии «Единая Абхазия» от 14 марта 2019 г.

(http://www.rpp-ea.org/index.php/novosti/zayavleniya/286-zayavlenie-rpp-edinaya-abkhaziya)