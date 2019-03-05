АБХАЗСКОМУ ДРАМТЕАТРУ ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ УСТАВ

Участникам комиссии был представлен отчет руководства театра о проделанной работе и состоявшихся мероприятиях за прошедший год, а также анализ административно-правовых актов, изданных руководством театра.

Сухум. 18 марта. 2019 г. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров Республики Абхазия под председательством первого вице-премьера страны Даура Аршба прошло второе заседание комиссии, созданной в целях осуществления проверки деятельности государственного учреждения министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия «Абхазский государственный драматический театр им. С.Я.Чанба».

Изучив документы, члены комиссии внесли предложения по подготовке нового устава театра, который регулировал бы характер деятельности и организационно-правовую форму театра, предмет и цели деятельности, структуру учреждения, компетенции, порядок внесения изменений в учредительные и иные документы.

Обсуждая вопрос подготовки нового устава, члены комиссии высказали следующие рекомендации:

– разделение административных и творческих полномочии между директором и художественным руководителем театра;

– определение порядка учреждения художественного совета театра с учетом принципов обязательного включения в его состав художественного руководителя, режиссёров, представителей актерской труппы театра;

– возможность включения в состав худсовета деятелей культуры и искусства Республики Абхазия.

Также в ходе совещания было рекомендовано отразить в новом уставе усиление полномочии и ответственности министерства культуры и охраны историко-культурного наследия по основным вопросам деятельности театра.

Председатель комиссии Даур Аршба рекомендовал руководству и коллективу театра сложившиеся административные проблемы решать в правовом поле.

Комиссия создана распоряжением премьер-министра РА от 4 марта 2019 года с целью урегулирования вопросов административного управления в театре.

В состав комиссии входят: министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, советник Президента Владимир Зантария, театровед, директор Государственного учреждения «Литературно-мемориальный музей Д.И. Гулиа» Светлана Корсая, внештатный советник Премьер-министра Республики Абхазия Лаша Цаава, общественный деятель Вячеслав Цугба, депутат Парламента Леонид Чамагуа.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров РА

https://km-ra.org/index.php/ru/news/item/1529