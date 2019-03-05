В РАМКАХ АКЦИИ ПРОТИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ВЫСАДИЛИ 49 ДЕРЕВЬЕВ

Акция совпала с днем памяти погибших в мартовском наступлении 1993 года. «Посадка деревьев и кустов на набережной столицы - своеобразный способ улучшить мир, ради которого отдано столько молодых жизней», - говорят организаторы акции.

Сухум. 18 марта 2019г. Абхазия-Информ. 49 деревьев высадили активисты неправительственных организаций на сухумской набережной 15 марта в рамках международной акции Friday Strike Climate change – акция против глобального потепления.

В акции участвовали «Республика идей», Центр гуманитарных Программ, телестудия «Асарька», «Сухумский дом юношества».

Согласно докладу межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН у мира осталось всего 12 лет, чтобы предотвратить катастрофический сценарий глобального потепления.

В сентябре 2018 года 16-летняя шведка Грета Тунберг стала вдохновительницей протестов во всем мире. Тысячи активистов со всего мира устраивают в этот день акции и призывают человечество к ограничениям потребления природного газа, нефти, к уменьшению вредных выбросов в атмосферу и других факторов влияющих на изменение климата на планете.

Парижское климатическое соглашение было подписано в 2015 году 196 странами в попытке замедлить глобальное потепление.





