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ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)
марта 15 2019

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)

  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
марта 14 2019
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»
марта 12 2019
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»

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Абхазия Информ

В РАМКАХ АКЦИИ ПРОТИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ВЫСАДИЛИ 49 ДЕРЕВЬЕВ

Новости Понедельник, 18 марта 2019 13:16
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В РАМКАХ АКЦИИ ПРОТИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ВЫСАДИЛИ 49 ДЕРЕВЬЕВ

Сухум. 18 марта 2019г. Абхазия-Информ. 49 деревьев высадили активисты неправительственных организаций на сухумской набережной 15 марта в рамках международной акции Friday Strike Climate change – акция против глобального потепления.

Акция совпала с днем памяти погибших в мартовском наступлении 1993 года. «Посадка деревьев и кустов на набережной столицы - своеобразный способ улучшить мир, ради которого отдано столько молодых жизней», - говорят организаторы акции.

В акции участвовали «Республика идей», Центр гуманитарных Программ, телестудия «Асарька», «Сухумский дом юношества».

Согласно докладу межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН у мира осталось всего 12 лет, чтобы предотвратить катастрофический сценарий глобального потепления.

В сентябре 2018 года 16-летняя шведка Грета Тунберг стала вдохновительницей протестов во всем мире. Тысячи активистов со всего мира устраивают в этот день акции и призывают человечество к ограничениям потребления природного газа, нефти, к уменьшению вредных выбросов в атмосферу и других факторов влияющих на изменение климата на планете. 

Парижское климатическое соглашение было подписано в 2015 году 196 странами в попытке замедлить глобальное потепление.



Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2019 13:22

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