МУСУЛЬМАНЕ АДЫГЕИ ПЕРЕДАЛИ АБХАЗИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ КОМНАТЫ-МЕЧЕТИ В СУХУМЕ

Во время визита делегаты провели рабочую встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

Сухум. 18 марта 2019 г. Абхазия-Информ . Делегация Духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края во главе с муфтием Аскарбием Кардановым 15 марта посетила Абхазию

В Сухуме также прошли встречи с советником Президента РА по делам религий Резо Кация, секретарём Совета безопасности РА Мухаммедом Килба, представителями общественной организации «Адыгэ Хасэ».

На встрече с представителями ДУМ Республики Абхазия во главе с муфтием Тимуром Дзыба представители ДУМ Адыгеи и Краснодарского края обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.

Представители ДУМ РА и КК передали ДУМ Абхазии денежные средства, собранные в рамках благотворительной акции среди мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, для расширения молитвенной комнаты-мечети в г. Сухум.

Делегация ДУМ РА и КК также посетила значимые для абхазо-адыгского народа места: Мемориал-могилу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, памятник, установленный на месте гибели добровольцев группы «Кабарда» (командиром группы которого был Владимир (Гена) Карданов) в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., Парк Славы, где захоронены бойцы, погибшие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Во время визита имамы ДУМ Адыгеи и Краснодарского края Заурбий Хуако и Ибрагим Шхалахов провели пятничные проповеди (хутбы) и намаз в Сухумской и Гудаутской мечетях.