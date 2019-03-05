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ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)
марта 15 2019

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)

  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
марта 14 2019
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»
марта 12 2019
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»

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Абхазия Информ

МУСУЛЬМАНЕ АДЫГЕИ ПЕРЕДАЛИ АБХАЗИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ КОМНАТЫ-МЕЧЕТИ В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 18 марта 2019 15:55
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МУСУЛЬМАНЕ АДЫГЕИ ПЕРЕДАЛИ АБХАЗИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ КОМНАТЫ-МЕЧЕТИ В СУХУМЕ

Сухум. 18 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Делегация Духовного управления мусульман (ДУМ) Адыгеи и Краснодарского края во главе с муфтием Аскарбием Кардановым 15 марта посетила Абхазию

Во время визита делегаты провели рабочую встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. 

В Сухуме также прошли встречи с  советником Президента РА по делам религий Резо Кация,  секретарём Совета безопасности РА Мухаммедом Килба, представителями общественной организации «Адыгэ Хасэ». 

На встрече с представителями ДУМ Республики Абхазия во главе с муфтием Тимуром Дзыба представители ДУМ Адыгеи и Краснодарского края обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.  

Представители ДУМ РА и КК передали ДУМ Абхазии денежные средства, собранные в рамках благотворительной акции среди мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, для расширения молитвенной комнаты-мечети в г. Сухум.

Делегация ДУМ РА и КК также посетила значимые для абхазо-адыгского народа места: Мемориал-могилу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, памятник, установленный на месте гибели добровольцев группы «Кабарда» (командиром группы которого был Владимир (Гена) Карданов) в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., Парк Славы, где захоронены бойцы, погибшие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Во время визита имамы ДУМ Адыгеи и Краснодарского края  Заурбий Хуако и Ибрагим Шхалахов провели пятничные проповеди (хутбы) и намаз в Сухумской и Гудаутской мечетях.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2019 16:14

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