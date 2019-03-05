 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)
марта 15 2019

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)

  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
марта 14 2019
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»
марта 12 2019
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВ ВЫЛОЖИЛ ОБРАЩЕНИЕ В YOUTUBE, В КОТОРОМ РАССКАЗАЛ О НЕКОТОРЫХ ПОДРОБНОСТЯХ СВОЕГО ПОХИЩЕНИЯ

Новости Понедельник, 18 марта 2019 16:50
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВ ВЫЛОЖИЛ ОБРАЩЕНИЕ В YOUTUBE, В КОТОРОМ РАССКАЗАЛ О НЕКОТОРЫХ ПОДРОБНОСТЯХ СВОЕГО ПОХИЩЕНИЯ

Сухум. 18 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Российский бизнесмен Максим Яковлев, похищенный в Абхазии летом 2018 г. и освобожденный в октябре того же года, выложил обращение в Youtube, в котором рассказал о некоторых подробностях своего похищения.

«В Абхазию я приехал, чтобы познакомиться со страной и исследовать возможности для постоянного там пребывания. В ночь с 19 на 20 июня, примерно в 2:30 утра, в мой номер в гостинице ворвались неизвестные вооруженные люди в военной форме с громким криком: «Максим Яковлев, ФСБ России», направив на меня оружие.

На меня пытались накинуть наручники. На одну руку накинули сразу, на вторую я не давал и оказывал сопротивление. Меня душили и избивали до полусмерти. Но когда наручники уже надеты на обе руки, оказывать сопротивление довольно сложно. На мою голову надели мешок, в котором было тяжело дышать. После этого меня вывели из гостиницы и увезли в неизвестном направлении. Когда такое с тобой происходит, ты не знаешь, что реально, а что нереально, что правда, а что вымысел, что сон, а что выдумка, - рассказал Яковлев.

Он не стал уточнять, как именно ему удалось освободиться, ссылаясь на нежелание нарушать тайну следствия.

Яковлев также поблагодарил всех, кто принимал участие в его освобождении.

«Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто переживал, помог или пытался помочь, прямо или косвенно участвовал в моем освобождении. Хочу сказать огромное спасибо Экзекову Муссе Хабалевичу, моему старому другу и партнеру, уважаемым людям из абхазской диаспоры Санкт-Петербурга, правоохранительным органам Санкт-Петербурга и Абхазии», - отметил бизнесмен.

Яковлев рассказал и о том, как оказался в  международном розыске по линии Интерпола: «В розыске Интерпола по абсолютно сфабрикованному делу без всякого стыда и стеснения. Даже голливудские блокбастеры выглядят бледной копией по сравнению с тем, что происходит на фоне того, когда тебе инкриминируют то, что ты 8 лет назад в Киргизии организовал вооруженный захват здания из 30-40 человек, которых ты никогда в своей жизни не видел. При этом вынесено 11 представлений Верховного суда Киргизии, которых оказывается недостаточно, чтобы поставить точку в этой истории. У меня есть просьба к вам журналистам: когда вы исследуете какой-то вопрос, исследуйте это более полно и всеобъемлюще. Мне же по-прежнему требуется время для восстановления моего здоровья. Поэтому выбран такой способ связи с вами».

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Максим Яковлев был похищен 20 июня 2018 года в городе Новый Афон. За его выкуп похитители требовали 200 млн рублей. Позднее сумма была снижена до 10 млн рублей.

Яковлев был освобожден в октябре 2018 г. «Похищенный Максим Яковлев был обнаружен местными жителями в лесу вблизи одного из сел, - Из деревни мужчина был доставлен Службой государственной безопасности в город Сухум к медиками. Потерпевший изъявил желание немедленно уехать домой для реабилитации. У него имеется физическое истощение. Врачи заявили, что жизни Яковлева ничего не угрожает. Максим Николаевич был доставлен в аэропорт Сочи, а оттуда улетел в Петербург. Никакой информации о том, кто его держал в плену и в каких условиях, у нас пока нет. Яковлев этими сведениями с нами не поделился», - сообщил  тогда журналистам помощник генерального прокурора Абхазии Даур Амичба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 18 марта 2019 16:54

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МУСУЛЬМАНЕ АДЫГЕИ ПЕРЕДАЛИ АБХАЗИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ СУХУМСКОЙ МЕЧЕТИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.