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ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)

  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
марта 14 2019
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: ИДЕМ СВОИМ КУРСОМ!

Новости Вторник, 19 марта 2019 09:48
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ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: ИДЕМ СВОИМ КУРСОМ!

Сухум. 19 марта 2019 г. Абхазия-Информ. «Партия «Амцахара» идет своим курсом». К такому итогу пришли участники экстренного заседания расширенного политсовета политической партии «Амцахара», состоявшегося вечером 18 марта. На заседании присутствовали руководители и представители всех региональных отделений партии.

Возмущение собравшихся вызвали упорно распространяемые особенно в последнее время слухи о расколе в рядах оппозиции и в самой партии «Амцахара». По словам партийцев, «все мы едины, партия идет своим курсом и неизменно следует своим принципам».

«У партии давно сложившиеся нравственные устои и всевозможные попытки раскачать ситуацию ни к чему не приведут. Мы не привыкли идти против своей воли и против идеи нашей партии для достижения личных, а тем более, корыстных интересов. Мы всегда были последовательны в своих решениях, никогда не занимались интригами и никого не предавали», - говорили представители региональных отделений партии.

«Вряд ли кому-либо стоит рассчитывать на то, что организация, которая существует уже два десятилетия, может поменять выбранный курс и поступиться своими принципами. В нашей партии немало ярких имен, в том числе вполне сильных политиков», - отмечали партийцы.  

Все собравшиеся сошлись во мнении, что внутри самой партии нет непонимания и раскола, она едина, в то же самое время ряды ее пополняются.

На заседании речь шла и о предстоящих президентских выборах, обсуждался план мероприятий по подготовке к ним.

Участники заседания заявили, что «оппозицией в свое время будет озвучено имя достойного кандидата на пост президента Республики Абхазия».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 19 марта 2019 09:52

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