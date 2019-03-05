АППАРАТ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ
Сухум. 19 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Аппарат Кабинета Министров объявляет открытый конкурс на поставку оргтехники в срок до 15 апреля 2019 года.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, перечень необходимого к закупу оборудования включает в себя 22 позиции общим количеством 108 предметов. Максимальная стоимость лотов не должна превышать 1 миллион 456 тысяч рублей.
Форма заявки и документация конкурса будет выслана в ответ на запрос претендента, направленные на официальный адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Заполненная заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте.
Заполненные заявки принимаются по адресу: г. Сухум, ул. Набережная Махаджиров, 32 – Канцелярия Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия до 17:00 27 марта 2019 года.
Вскрытие конвертов с заявками будет произведено 28 марта 2019 года.
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