Как сообщает пресс-служба Кабмина, перечень необходимого к закупу оборудования включает в себя 22 позиции общим количеством 108 предметов. Максимальная стоимость лотов не должна превышать 1 миллион 456 тысяч рублей.

Сухум. 19 марта 2019 г. Абхазия-Информ . Аппарат Кабинета Министров объявляет открытый конкурс на поставку оргтехники в срок до 15 апреля 2019 года.

Форма заявки и документация конкурса будет выслана в ответ на запрос претендента, направленные на официальный адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Заполненная заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте.

Заполненные заявки принимаются по адресу: г. Сухум, ул. Набережная Махаджиров, 32 – Канцелярия Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия до 17:00 27 марта 2019 года.

Вскрытие конвертов с заявками будет произведено 28 марта 2019 года.