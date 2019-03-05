 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)
марта 15 2019

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)

  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
марта 14 2019
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»
марта 12 2019
«ОБИЖЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ» - НЕ ОБИЖЕННЫМ: «АЙТАИРА» ОТВЕЧАЕТ «ЕДИНОЙ АБХАЗИИ»

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АППАРАТ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ

Новости Вторник, 19 марта 2019 14:46
Оцените материал
(0 голосов)
АППАРАТ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПОСТАВКУ ОРГТЕХНИКИ

 

Сухум. 19 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Аппарат Кабинета Министров объявляет открытый конкурс на поставку оргтехники в срок до 15 апреля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, перечень необходимого к закупу оборудования включает в себя 22 позиции общим количеством 108 предметов. Максимальная стоимость лотов не должна превышать 1 миллион 456 тысяч рублей.

Форма заявки и документация конкурса будет выслана в ответ на запрос претендента, направленные на официальный адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Заполненная заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте.

Заполненные заявки принимаются по адресу: г. Сухум, ул. Набережная Махаджиров, 32 – Канцелярия Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия до 17:00 27 марта 2019 года.

Вскрытие конвертов с заявками будет произведено 28 марта 2019 года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 19 марта 2019 14:53

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: ИДЕМ СВОИМ КУРСОМ!
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.