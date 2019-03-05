ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 19 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по результатам проверки Генеральной прокуратурой РА государственных учреждений здравоохранения, а также деятельности по майнингу криптовалют на территории Абхазии.
Глава государства поручил руководству Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел в тесном взаимодействии осуществлять необходимую работу по выявлению объектов, занимающихся майнингом криптовалют. При этом, президент поручил этим ведомствам, совместно с Государственным таможенным комитетом, взять под строгий контроль попытки несанкционированного ввоза через государственную границу технического оборудования, используемого для производства криптовалют.
Глава государства поручил Генеральной прокуратуре совместно с РУП «Черноморэнерго» обеспечить взыскание образовавшихся задолженностей за фактически потребленную электроэнергию с выявленных майнинговых «ферм».
Государственному комитету Республики Абхазия по стандартам, энергетическому и техническому надзору поручено провести проверку производственных объектов, подключенных к энергетическим мощностям РУП «Черноморэнерго» на предмет несанкционированного подключения и нецелевого использования выделенных объемов электроэнергии.
Кабинету министров и Администрации Президента поручено в кратчайший срок завершить разработку предложений и представить на рассмотрение нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность по майнингу криптовалют на территории Абхазии.
В ходе совещания главой государства обратил внимание руководства Министерства здравоохранения на нарушения, выявленные в ряде государственных лечебно-профилактических учреждений в ходе проведенной проверки. Генеральной прокуратуре поручено продолжить детальную проверку финансовой деятельности медицинских учреждений страны.
Кабинету министров поручено ускорить разработку Министерством здравоохранения и последующее утверждение требуемых подзаконных нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации Закона о здравоохранении.
Об этом сообщает сайт президента РА.