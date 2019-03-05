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  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

Новости Вторник, 19 марта 2019 19:01
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 19 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по результатам проверки Генеральной прокуратурой РА государственных учреждений здравоохранения, а также деятельности по майнингу криптовалют на территории Абхазии.

Глава государства поручил руководству Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел в тесном взаимодействии осуществлять необходимую работу по выявлению объектов, занимающихся майнингом криптовалют. При этом, президент поручил этим ведомствам, совместно с Государственным таможенным комитетом, взять под строгий контроль попытки несанкционированного ввоза через государственную границу технического оборудования, используемого для производства криптовалют.

Глава государства поручил Генеральной прокуратуре совместно с РУП «Черноморэнерго» обеспечить взыскание образовавшихся задолженностей за фактически потребленную электроэнергию с выявленных майнинговых «ферм».

Государственному комитету Республики Абхазия по стандартам, энергетическому и техническому надзору поручено провести проверку производственных объектов, подключенных к энергетическим мощностям РУП «Черноморэнерго» на предмет несанкционированного подключения и нецелевого использования выделенных объемов электроэнергии.

Кабинету министров и Администрации Президента поручено в кратчайший срок завершить разработку предложений и представить на рассмотрение нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность по майнингу криптовалют на территории Абхазии.

В ходе совещания главой государства обратил внимание руководства Министерства здравоохранения на нарушения, выявленные в ряде государственных лечебно-профилактических учреждений в ходе проведенной проверки. Генеральной прокуратуре поручено продолжить детальную проверку финансовой деятельности медицинских учреждений страны.

Кабинету министров поручено ускорить разработку Министерством здравоохранения и последующее утверждение требуемых подзаконных нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации Закона о здравоохранении.

Об этом сообщает сайт президента РА.

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