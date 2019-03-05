ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 19 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по результатам проверки Генеральной прокуратурой РА государственных учреждений здравоохранения, а также деятельности по майнингу криптовалют на территории Абхазии.

Глава государства поручил руководству Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел в тесном взаимодействии осуществлять необходимую работу по выявлению объектов, занимающихся майнингом криптовалют. При этом, президент поручил этим ведомствам, совместно с Государственным таможенным комитетом, взять под строгий контроль попытки несанкционированного ввоза через государственную границу технического оборудования, используемого для производства криптовалют.