ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН «О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в действующий закон «О международных договорах Республики Абхазия».
Законопроект, представленный депутатом Валерием Агрба, предусматривает процедуру ратификации всех изменений и поправок, вносимых в уже действующие ратифицированные международные договоры.
Законопроект принят единогласно во втором окончательном чтении.
*** Статья 16. Международные договоры Республики Абхазия, подлежащие
ратификации
1. Ратификации подлежат международные договоры Республики Абхазия:
а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых
законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом;
б) предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина;
в) о территориальном разграничении Республики Абхазия с другими
государствами, включая договоры о прохождении Государственной границы Республики
Абхазия, а также о разграничении исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Республики Абхазия;
г) об основах межгосударственных отношений по вопросам, затрагивающим
обороноспособность Республики Абхазия, по вопросам обеспечения международного
мира и безопасности, а также мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;
д) об участии Республики Абхазия в межгосударственных союзах, международных
организациях и иных межгосударственных объединениях, если такие договоры
предусматривают передачу им осуществления части полномочий Республики Абхазия или
устанавливают юридическую обязательность решений их органов для Республики
Абхазия;
е) о получении кредитов, займов, гарантий или их предоставлению или влекут для
Республики Абхазия финансовые обязательства.
2. Равным образом подлежат ратификации международные договоры Республики
Абхазия, при заключении которых стороны условились о последующей ратификации.
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