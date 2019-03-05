Законопроект, представленный депутатом Валерием Агрба, предусматривает процедуру ратификации всех изменений и поправок, вносимых в уже действующие ратифицированные международные договоры.

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ . Депутаты парламента внесли изменения в действующий закон «О международных договорах Республики Абхазия».

*** Статья 16. Международные договоры Республики Абхазия, подлежащие

ратификации

1. Ратификации подлежат международные договоры Республики Абхазия:

а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых

законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом;

б) предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина;

в) о территориальном разграничении Республики Абхазия с другими

государствами, включая договоры о прохождении Государственной границы Республики

Абхазия, а также о разграничении исключительной экономической зоны и

континентального шельфа Республики Абхазия;

г) об основах межгосударственных отношений по вопросам, затрагивающим

обороноспособность Республики Абхазия, по вопросам обеспечения международного

мира и безопасности, а также мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;

д) об участии Республики Абхазия в межгосударственных союзах, международных

организациях и иных межгосударственных объединениях, если такие договоры

предусматривают передачу им осуществления части полномочий Республики Абхазия или

устанавливают юридическую обязательность решений их органов для Республики

Абхазия;

е) о получении кредитов, займов, гарантий или их предоставлению или влекут для

Республики Абхазия финансовые обязательства.

2. Равным образом подлежат ратификации международные договоры Республики

Абхазия, при заключении которых стороны условились о последующей ратификации.