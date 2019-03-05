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ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)

  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН «О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Среда, 20 марта 2019 13:46
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН «О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в действующий закон «О международных договорах Республики Абхазия».

Законопроект, представленный депутатом Валерием Агрба, предусматривает процедуру ратификации всех изменений и поправок, вносимых в уже действующие ратифицированные международные договоры.

Законопроект принят единогласно во втором окончательном чтении.

*** Статья 16. Международные договоры Республики Абхазия, подлежащие

ратификации

1. Ратификации подлежат международные договоры Республики Абхазия:

а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых

законов, а также устанавливающие иные правила, чем предусмотренные законом;

б) предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина;

в) о территориальном разграничении Республики Абхазия с другими

государствами, включая договоры о прохождении Государственной границы Республики

Абхазия, а также о разграничении исключительной экономической зоны и

континентального шельфа Республики Абхазия;

г) об основах межгосударственных отношений по вопросам, затрагивающим

обороноспособность Республики Абхазия, по вопросам обеспечения международного

мира и безопасности, а также мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;

д) об участии Республики Абхазия в межгосударственных союзах, международных

организациях и иных межгосударственных объединениях, если такие договоры

предусматривают передачу им осуществления части полномочий Республики Абхазия или

устанавливают юридическую обязательность решений их органов для Республики

Абхазия;

е) о получении кредитов, займов, гарантий или их предоставлению или влекут для

Республики Абхазия финансовые обязательства.

2. Равным образом подлежат ратификации международные договоры Республики

Абхазия, при заключении которых стороны условились о последующей ратификации.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2019 13:49

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