СОЗДАНА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

В составе комиссии, возглавляемой депутатом Астамуром Тарба, вошли Александр Цишба, Дмитрий Дбар, Алмасхан Ардзинба, Алхас Джинджолия, Аслан Бжания, Омар Джинджолия, Гиви Кварчия, Натали Смыр, Алмас Джапуа, Ахра Абухба и Рауль Лолуа.

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента сформировали комиссию по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия.

Комиссия должна завершить работу в 30-дневный срок со дня принятия постановления.

В повестке дня сегодняшнего заседания сессии парламента также значился вопрос принятия постановления «О проверке соответствия Конституции Республики Абхазия положений Закона Республики Абхазия «О недрах», нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия и заключенных договоров и соглашений по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на территории Республики Абхазия».

Это предложение внес депутат Рауль Лолуа. Однако для принятия постановления не хватило голосов.