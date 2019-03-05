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ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)
марта 15 2019

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТИ III И IV)

  (Части I и II можно прочесть по ссылкам: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8522-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8534-leonid-lakerbaya-o-voprosakh-neftedobychi-v-abkhazii-chast-ii) ЧАСТЬ III.   ПОЧЕМУ НЕТ УЧАСТИЯ…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
марта 14 2019
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ О ВОПРОСАХ НЕФТЕДОБЫЧИ В АБХАЗИИ (ЧАСТЬ II)
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Абхазия Информ

СОЗДАНА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 20 марта 2019 15:12
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СОЗДАНА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента сформировали комиссию по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия.

В составе комиссии, возглавляемой депутатом Астамуром Тарба, вошли Александр Цишба, Дмитрий Дбар, Алмасхан Ардзинба, Алхас Джинджолия, Аслан Бжания, Омар Джинджолия, Гиви Кварчия, Натали Смыр, Алмас Джапуа, Ахра Абухба и Рауль Лолуа.

Комиссия должна завершить работу в 30-дневный срок со дня принятия постановления.

В повестке дня сегодняшнего заседания сессии парламента также значился вопрос принятия постановления «О проверке соответствия Конституции Республики Абхазия положений Закона Республики Абхазия «О недрах», нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия и заключенных договоров и соглашений по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на территории Республики Абхазия».

Это предложение внес депутат Рауль Лолуа. Однако для принятия постановления не хватило голосов.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 20 марта 2019 15:15

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