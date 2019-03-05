ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ 70-ПРОЦЕНТНОЙ ТОНИРОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

Как выяснилось, профильная организация – ГАИ МВД РА - выступила против принятия подобного законопроекта. Более того, по словам представителя президента в парламенте Дмитрия Шамба, такое предложение не получило одобрения и со стороны главы государства в связи с тем, что высокий процент тонировки стекол мешает безопасности движения.

Сухум. 20 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Депутаты парламента не пришли к согласию по поводу принятия во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях». Речь в данной ситуации шла о разрешении 70-процентной тонировки боковых стекол автомобилей. .

«Можно бесконечно вести спор о том, мешает тонировка или нет, но по сути своей процент тонировки не имеет никакого отношения к Кодексу об административных правонарушениях. В этом законе регламентируется санкции в отношении нарушителей, но не процент тонировки. Последний регламентируется Кабинетом министров. Кодекс не может подменять собой другие нормативно-правовые акты», - резюмировал Дмитрий Шамба.

Депутат Батал Табагуа считает, что 70% тонировки боковых стекло автомобилей – это много и вполне приемлем вариант – 50%.

Он также обратил внимание на то, что на автомобилях сотрудников спецслужб, госчиновников и депутатов парламента и без того сильно тонированные стекла.

«Вполне естественно, что граждане задаются вопросом: почему одним можно, а другим нельзя. Поэтому предлагаю выйти с предложением в Кабмин об установлении предельного процента тонировки», - подчеркнул Батал Табагуа.

Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба отметил, что члены комитета были против 70% тонировки стекол.

«Мы выступали против вынесения этого вопроса на заседание сессии. Вопрос не в тонировке, а в борьбе за жизнь граждан, причем не только тех, кто за рулем, но и пешеходов», - сообщил Агрба.

По результатам голосования проект не прошел во втором чтении.