ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ НА 2019 ГОД

Сухум. 20 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Парламент единогласно утвердил бюджетную смету Аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии на 2019 г.

В соответствии с принятым постановлением бюджетная смета Аппарата омбудсмена составляет 4 млн 850 тыс. 090 руб., в том числе 2 млн 6 тыс. 900 руб.руб. – на зарплату. В штатном расписании предусмотрено 17 штатных единиц.