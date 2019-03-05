ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ БЮДЖЕТ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АБХАЗИИ НА 2019 ГОД
Сухум. 20 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Парламент единогласно утвердил бюджетную смету Аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии на 2019 г.
В соответствии с принятым постановлением бюджетная смета Аппарата омбудсмена составляет 4 млн 850 тыс. 090 руб., в том числе 2 млн 6 тыс. 900 руб.руб. – на зарплату. В штатном расписании предусмотрено 17 штатных единиц.
В аппарате омбудсмена четыре отдела: по работе с обращениями, экспертно-аналитический, информационный и общий отделы.
Институт Уполномоченного по правам человека в Абхазии был учрежден в 2016 году.
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