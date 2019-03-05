ЗА ОТСУТСТВИЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

При этом для физических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается штраф в размере трехкратного минимального размера оплаты труда, для юридических лиц - пятнадцатикратный размер минимального размера оплаты труда. МРОТ в Абхазии равен 60 рублям.

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли во втором чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия». Предлагаемые изменения предусматривают штрафные санкции в области торговли и финансов, выполнения работ и предоставления услуг без применения кассовых аппаратов.

По мнению авторов проекта, это позволит установить контроль за налично-денежным обращением и открытием счетов юрлицами за пределами Абхазии. Более того, этот законопроект созвучен с принятым в первом чтении законопроектом «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».

«Еще в 2003 году Кабмин пытался обязать предпринимателей использовать кассовые аппараты, но эта идея не увенчалась успехом. Введение штрафных санкций заставит людей исполнять закон», - считает представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба.

Закон, при его подписании президентом, вступит в силу с 1 января 2019 года. За это время, как считают депутаты, Кабинет министров должен провести разъяснительную работу с предпринимателями и обязать их установить кассовые аппараты.