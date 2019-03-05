Представляя документ, депутат Рауль Лолуа сообщил, что законопроект предполагает добавление в Уголовный кодекс четырех новых статей –«нарушение территориальной неприкосновенности РА», «заключение антиконституционных договоров или ведение антиконституционных переговоров», «поступление гражданина Абхазии на службу в иностранную разведку» и «публичные призывы (в том числе и через средства массовой информации) к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РА».

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ . Депутаты отложили принятие во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс РА». Обсуждение этого вопроса вызвало много споров.

В ответ ряд депутатов возразили, что у нас до сих пор не проведена демаркация границ, поэтому говорить о нарушении территориальной целостности преждевременно.

Выразили они и недоумение по поводу поступления гражданина Абхазии на службу в иностранную разведку.

По мнению Лолуа, перед тем как получить гражданство, человек обязан уволиться из таких органов. Более того, по его словам, представителям спецслужб не разрешено иметь гражданство другой страны, иначе их просто не допустят к работе.

«Сегодня больше трех тысяч абхазов сражаются с сирийской армии. Как быть нашим сирийским и турецким братьям, проживающими в России абхазам, которые работают в разных службах на благо своих государств, ставших для них второй Родиной? Оставить свою работу и потом принимать гражданство Абхазии?» - недоумевал вице-спикер Саид Харазия.

В итоге депутаты не пришли к единому мнению, и документ был отправлен на доработку.