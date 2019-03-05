 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ
марта 19 2019

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ

АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о том, что слагает с…
УМЕР РЕЖИССЕР МАРЛЕН ХУЦИЕВ
марта 19 2019
УМЕР РЕЖИССЕР МАРЛЕН ХУЦИЕВ
"БУДЕТ ВЕСЬ РЕПИН". ГЕНДИРЕКТОР ТРЕТЬЯКОВКИ — О НОВОЙ ВЫСТАВКЕ И ОБ АТАКАХ НА КАРТИНЫ
марта 15 2019
"БУДЕТ ВЕСЬ РЕПИН". ГЕНДИРЕКТОР ТРЕТЬЯКОВКИ — О НОВОЙ ВЫСТАВКЕ И ОБ АТАКАХ НА КАРТИНЫ

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Новости Среда, 20 марта 2019 16:47
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Настоящим законопроектом, в соответствии с Конституцией РА и общепринятыми нормами международного права, устанавливаются основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

При подписании проекта закона президентом, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Прочитано 7 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ОТЛОЖИЛИ ПРИНЯТИЕ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.