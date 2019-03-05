ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Сухум. 20 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Настоящим законопроектом, в соответствии с Конституцией РА и общепринятыми нормами международного права, устанавливаются основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

При подписании проекта закона президентом, он вступит в силу с 1 января 2020 года.