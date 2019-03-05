ПРЕЗИДЕНТ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

«Высокий профессионализм, принципиальность, трудоспособность и преданность любимому делу снискали Вам имя одного из самых влиятельных государственных деятелей Российской Федерации. В сегодняшних нелегких условиях международной политической нестабильности Министерству иностранных дел России приходится решать сложные внешнеполитические задачи.

В поздравлении, в частности, говорится:

Сухум. 21 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Министра иностранных дел Сергея Лаврова с днем рождения.

Руководство и народ Абхазии выражает глубокое уважение и признательность за Ваш личный вклад в дело международного признания Республики Абхазия и укрепление дружественных абхазо-российских отношений.

В этот день позвольте пожелать Вам, уважаемый Сергей Викторович, крепкого здоровья, кавказского долголетия, благополучия и дальнейших успехов в важной и ответственной работе на благо Отечества».

Поздравил с днем рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова и глава МИД Абхазии Даур Кове.

«Вы являетесь одним из ярчайших дипломатов современности. Под Вашим руководством Министерство иностранных дел Российской Федерации представляет собой команду высокопрофессиональных дипломатов, достойно отстаивающих интересы своей Родины. К Вам с большим уважением относится народ Республики Абхазия. Во многом благодаря Вашему личному вкладу, отношения Российской Федерации и Республики Абхазия носят особый характер.

Ваш высочайший профессионализм, личные качества, преданность интересам Отчизны заслужили уважение всего международного сообщества», - отмечается в поздравительной телеграмме Д. Кове.