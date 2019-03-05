ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛИ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и Сочи.

Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией».

Владимир Путин пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Президента Рауля Хаджимба поздравил с днем рождения и председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. Хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие дружественных, добрососедских и партнерских российско-абхазских отношений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического, научно технического, культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных совместных проектов в различных областях отвечают интересам двух стран», - говорится в поздравлении.

Дмитрий Медведев пожелал Хаджимба крепкого здоровья, счастья и успехов.