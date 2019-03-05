ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛИ РАУЛЯ ХАДЖИМБА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 21 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимба с днем рождения
В поздравлении, в частности, говорится:
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и Сочи.
Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией».
Владимир Путин пожелал Раулю Хаджимба крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Президента Рауля Хаджимба поздравил с днем рождения и председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. Хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие дружественных, добрососедских и партнерских российско-абхазских отношений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического, научно технического, культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация перспективных совместных проектов в различных областях отвечают интересам двух стран», - говорится в поздравлении.
Дмитрий Медведев пожелал Хаджимба крепкого здоровья, счастья и успехов.
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