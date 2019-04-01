В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В АВТОМОБИЛЕ ПОСТРАДАЛА ВРАЧ ОЧАМЧЫРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НАДЕЖДА ВОУБА

Сухум. 2 апреля 2019г. Абхазия-Информ. В селе Кутол Очамчирского района 2 апреля в результате взрыва автомашины пострадала женщина. По информации пользователей соцсети Фейсбук, взрывное устройство было подложено по автомобиль врача Очамчырской районной больницы Надежды Хаджаратовны Воуба. Взрыв произошел приблизительно в 9 часов утра.

Пострадавшую доставили в Гулрыпшскую больницу, где ей ампутировали одну ногу.

Факт взрыва автомобиля заместителя главврача Очамчырской ЦРБ подтвердили в Генеральной прокуратуре РА. В Очамчырском РОВД отказались прояснить обстоятельства происшедшего.