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Абхазия Информ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В АВТОМОБИЛЕ ПОСТРАДАЛА ВРАЧ ОЧАМЧЫРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НАДЕЖДА ВОУБА

Новости Вторник, 02 апреля 2019 11:20
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Сухум. 2 апреля 2019г. Абхазия-Информ. В селе Кутол Очамчирского района 2 апреля в результате взрыва автомашины пострадала женщина. По информации пользователей соцсети Фейсбук, взрывное устройство было подложено по автомобиль врача Очамчырской районной больницы Надежды Хаджаратовны Воуба. Взрыв произошел приблизительно в 9 часов утра.

Пострадавшую доставили в Гулрыпшскую больницу, где ей ампутировали одну ногу.

Факт взрыва автомобиля заместителя главврача Очамчырской ЦРБ подтвердили в Генеральной прокуратуре РА. В Очамчырском РОВД отказались прояснить обстоятельства происшедшего.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2019 11:24

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