В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В АВТОМОБИЛЕ ПОСТРАДАЛА ВРАЧ ОЧАМЧЫРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НАДЕЖДА ВОУБА
Сухум. 2 апреля 2019г. Абхазия-Информ. В селе Кутол Очамчирского района 2 апреля в результате взрыва автомашины пострадала женщина. По информации пользователей соцсети Фейсбук, взрывное устройство было подложено по автомобиль врача Очамчырской районной больницы Надежды Хаджаратовны Воуба. Взрыв произошел приблизительно в 9 часов утра.
Пострадавшую доставили в Гулрыпшскую больницу, где ей ампутировали одну ногу.
Факт взрыва автомобиля заместителя главврача Очамчырской ЦРБ подтвердили в Генеральной прокуратуре РА. В Очамчырском РОВД отказались прояснить обстоятельства происшедшего.
Последнее от
- ОО «АЙТАЙРА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ПП «АМЦАХАРА» С 20-ЛЕТИЕМ
- В МИД РФ ПРОШЛА ВСТРЕЧА СЕРГЕЯ ЛАВРОВА И ДАУРА КОВЕ
- ДАУР КОВЕ: СУХУМУ НУЖНЫ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ, А НЕ НОВЫЕ ФОРМЫ ПЕРЕГОВОРОВ
- ЦИК УКРАИНЫ ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ, ЧТО В СТРАНЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
- АСТАМУР АХБА ВОЗГЛАВИЛ ГИЛЬДИЮ ОТЕЛЬЕРОВ АБХАЗИИ