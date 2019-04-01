КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА ВЫЯВИЛА БОЛЕЕ 270 МЛН РУБЛЕЙ НЕЦЕЛЕВОГО И НЕЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД

В коллегии также участвовали председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр и депутат Инал Тарба.

Сухум. 2 апреля 2019г. Абхазия-Информ. По данным Контрольной палаты Абхазии, в 2018 г. выявлено более 270 млн рублей нецелевого и неэффективного использования бюджетных и внебюджетных средств. Об этом сообщает Абхазское телевидение со ссылкой на председателя Контрольной Палаты Роберта Аршба.

В 2018 году Контрольная палата провела 10 проверочных мероприятий, в рамках которых аудиторы Палаты охватили 56 объектов контроля. К основным выявленным нарушениям относятся нарушения при распоряжении и управлении объектами государственной собственностью, а также нецелевое, неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств. Всего по этим разделам совершено нарушений на общую сумму более 270 млн рублей. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру.

В рамках экспертно-аналитической деятельности, Палатой в 2018 г. подготовлено 51 заключение, по предварительному контролю - 8 заключений. Заключения касаются проектов республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2019 год, а также на внесение изменений в республиканский бюджет на 2018 год.

По оперативному контролю подготовлено 42 заключения. Одно заключение касалось проект постановления об утверждении Индикативного плана на 2019 г.

«Хотелось бы особо отметить, что парламентом было принято решение о неприятии отчета об исполнении Республиканского бюджета Абхазии за 2017 г. в рамках заключения КП РА и особых замечаний депутатов парламента, вследствие чего материалы были направлены в Генпрокуратуру», - сказал Аршба.

В 2018 г. КП провела 18 заседаний коллегии, все отчеты о результатах контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий были направлены в парламент республики.

В Палате также принимались меры по устранению нарушений законодательства Абхазии, затрагивающих интересы как государственных структур, так и иных участников бюджетного процесса. По результатам контрольных мероприятий Правовой отдел КП РА подготовил и направил материалы в Генпрокуратуру РА.

Роберт Аршба уточнил, что речь идет о материалах по Минсельхозу, Управлению капитального строительства, министерству культуры и охраны историко-культурного наследия, Государственному таможенному комитету и его структурным подразделениям, Академии Наук Абхазии и подведомственным ей организациям.

В Генпрокуратуру также переданы материалы контрольной проверки исполнения бюджета Галского района. «Так как проверка была завершена в 2019 году, промежуточный материал по особой экономической зоне в Гальском район был направлен в Генпрокуратуру еще в 2018 году», - утонил Аршба

В Генпрокуратуру также направлены материалы контрольных мероприятий по РУП «Черноморэнерго», СУЭС (недоимки по платежам во внебюджетные фонды), РУП «Абхазтоп», Госкомитету по физической культуре и спорту и его структурным подразделениям, Аппарату Кабинета Министров и Абхазской государственной телерадиокомпании.

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр выразила благодарность членам КП РА за проделанную работу. «Мы не оставляем без внимания замечания, которые делает Контрольная палата. Для себя и для комитета в целом я взяла за правило, все законодательные акты, нормативно-правовые документы отправлять на экспертизу в Контрольную Палату. Это очень хорошо. И законом так прописано. Это дает нам возможность принимать нормативно-правовые акты, соответствующие времени и действительности», - сказала Натали Смыр.

В ближайшие дни отчет о проделанной работе КП РА за 2018 год будет передан на рассмотрение в парламент.

Аудиторы Контрольной палаты также проверяли ход реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА». Материалы проверки были направлены в Минфин, а также в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа.