ДАТА СЪЕЗДА «АМЦАХАРА» БУДЕТ НАЗВАНА ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТОМ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 2 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 1 апреля состоялся президиум политсовета политической партии «Амцахара». В заседании участвовали представители районных отделений партии и сопредседатель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Аслан Георгиевич Бжания.
«Партия «Амцахара» вместе с руководителем Блока оппозиционных сил Асланом Бжания и другими политическим партиями на протяжении последних лет последовательно проводила оппозиционную работу, информировала население о состоянии дел в стране, реагировала на многочисленные ошибки и провалы действующих властей, проводили митинги, круглые столы, встречи с населением, пресс-конференции и другие мероприятия.
Партия «Амцахара» вместе с Бжания А.Г. и другими политиками и в дальнейшем продолжит последовательно отстаивать интересы наших граждан», - отмечается в пресс-релизе.
На президиуме речь шла и предстоящей работе партии во время предвыборной президентской кампании.
Дата очередного съезда «Амцахара» будет названа после определения парламентом дня голосования по выборам президента РА.
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