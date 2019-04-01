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Абхазия Информ

ДАТА СЪЕЗДА «АМЦАХАРА» БУДЕТ НАЗВАНА ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТОМ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 02 апреля 2019 13:58
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ДАТА СЪЕЗДА «АМЦАХАРА» БУДЕТ НАЗВАНА ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТОМ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

 

Сухум. 2 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 1 апреля состоялся президиум политсовета политической партии «Амцахара». В заседании участвовали представители районных отделений партии и сопредседатель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Аслан Георгиевич Бжания.

«Партия «Амцахара» вместе с руководителем Блока оппозиционных сил Асланом Бжания и другими политическим партиями на протяжении последних лет последовательно проводила оппозиционную работу, информировала население о состоянии дел в стране, реагировала на многочисленные ошибки и провалы действующих властей, проводили митинги, круглые столы, встречи с населением, пресс-конференции и другие мероприятия.

Партия «Амцахара» вместе с Бжания А.Г. и другими политиками и в дальнейшем продолжит последовательно отстаивать интересы наших граждан», - отмечается в пресс-релизе.

На президиуме речь шла и предстоящей работе партии во время предвыборной президентской кампании.

Дата очередного съезда «Амцахара» будет названа после определения парламентом дня голосования по выборам президента РА.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 02 апреля 2019 14:04

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