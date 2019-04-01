ДАТА СЪЕЗДА «АМЦАХАРА» БУДЕТ НАЗВАНА ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТОМ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 2 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 1 апреля состоялся президиум политсовета политической партии «Амцахара». В заседании участвовали представители районных отделений партии и сопредседатель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Аслан Георгиевич Бжания.

«Партия «Амцахара» вместе с руководителем Блока оппозиционных сил Асланом Бжания и другими политическим партиями на протяжении последних лет последовательно проводила оппозиционную работу, информировала население о состоянии дел в стране, реагировала на многочисленные ошибки и провалы действующих властей, проводили митинги, круглые столы, встречи с населением, пресс-конференции и другие мероприятия.