ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ ЗА 2018 Г. СОСТАВИЛО 143,48 МЛН РУБЛЕЙ

В структуре доходов бюджета фонда, спецналог на отдельные виды деятельности составил 1,45 млн руб., страховые взносы и платежи – 138,33 млн руб. (в том числе: от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 63,95 млн руб., от бюджетных организаций – 74,38 млн руб.)

Фактическое исполнение бюджета по доходам составило 142,119 млн руб. и по расходам – 143,48 млн руб. Остаток денежных средств фонда на 1 января .2019 г. – 13,34 млн руб.

Сухум. 2 апреля 2019 года. Абхазия-Информ. Фонд репатриации РА представил отчет об исполнении бюджета за 2018 год.

По статье «Задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам» в фонд поступило 1,12 млн руб. Задолженность различных организаций по целевым взносам в Фонд репатриации к концу 2018 г. составляет 23,74 млн руб.

По статье «Доходы от реализации имущества, находящегося в республиканской собственности…» в фонд поступило 1 218,7 тыс. руб., в том числе: за выкуп квартиры Урчуков А.Р. – 150 тыс. руб., выкуп квартиры Кайтан Р.А. – 170 тыс. руб., выкуп квартиры Ажиба Т.И. – 170 тыс. руб., выкуп квартиры Экба А.Я. – 570,9 тыс. руб., выкуп квартиры Кутелия Р.В. – 130 тыс. руб.

Исполнение расходов бюджета фонда за 2018 г. составило 143,48 млн руб. (91,5 %).

На помощь благотворительному фонду «Азхара» передано 3 млн руб.

На идеологическую работу с репатриантами и диаспорой за рубежом направлено 7,2 млн руб., (95,1 %), в том числе:

– на организацию информационной работы министерства по репатриации РА (сайт) – 179,5 тысяч руб.;

– на приобретение элементов абхазской атрибутики в подарок соотечественникам за рубежом, книг и аудиодисков в подарок диаспорам из Турции и Иордании – 431,6 тысяч руб.;

– на организацию курсов абхазского языка в Турции и Абхазии – 1,005 млн руб. Речь идет об оплате труда четырех преподавателей в Турции и одного – в Абхазии.

– на оплату транспортного обслуживания гостей в Абхазии и приобретение билетов командированным – 777,2 тыс. руб. (312 тыс. руб. и 465,2 тыс. руб. - соответственно).

Представительские расходы в 2018 г. составили 1,826 млн рублей. Сюда вошли: банкет на 25-летие ГК РА по репатриации – 400,4 тыс. руб., встречи гостей в ресторанах – 868,3 тыс. руб., билеты для детей на новогоднее представление в Абхазском театре – 100 тыс. руб., организация конкурса на лучший репортаж о репатриантах 100 тыс. руб., благотворительный взнос в фонд фонд «Ашана» – 50 тыс. руб., Национальной библиотеке – 30 тыс. руб., Союзу писателей – 10 тыс. руб., оплата за проживание гостей – 127,3 тыс. руб., украшение территории и установка флагштока – 1400 тыс. руб.),

На организацию цикла передач на Абхазском телевидении было израсходовано 325 тыс.. руб., на подготовку к изданию журнала – 78,0 тыс. руб.; на премию за активное участие в подготовке празднования 25-летия ГК РА по репатриации – 57,2 тыс. руб., на изготовление памятника Уалиду Маршан – 500,5 тыс. руб.. на покупку цветов для возложения и оплату пригласительных открыток – 278,3 тыс. руб..

На различные мероприятия, посвященные 25-летию со дня создания Госкомитета РА по репатриации (преобразован в министерство) и празднованию Дня Победы в 2018 г. было направлено 648,1 тыс. руб. (изготовление журнала к 25-летию ГК РА по репатриации - 130 тыс. руб., изготовление баннеров – 219,9 тыс. руб., изготовление памятных медалей – 104,2 тыс. руб., аренда зала в Госфилармонии - 50 тыс. руб., аренда техники для озвучивания мероприятий – 60 тыс. руб., написание песни и режиссерская работа к Дню Победы – 84 тыс. руб.).

Командировочные расходы сотрудников министерства по репатриации, направляемых для решения идеологических вопросов в Турцию и Иорданию составили 1,094 млн руб.

Прочие расходы за 2018 г. составили 539,1 тыс. руб. (поощрение сотрудников министерства по репатриации к знаменательным датам).

На ремонт жилого фонда пошло 3,776 млн руб., в том числе: на ремонт помещений министерства и Фонда репатриации –1,49 млн руб., замену брусчатки на территории министерства и ремонт фасада здания – 1,2 млн руб., устройство площадок под мусорные баки – 234,6 тыс. руб..

На приобретение жилого дома в г. Гудаута израсходовано 2,5 млн руб.; квартиры в г. Сухум – 3.8 млн руб.;

На озеленение территории министерства по репатриации (высадку пальм) ушло 1,244 млн руб.; на установку флагштока на пл. Махаджиров – 46 тыс. руб.;

Устройство постамента под памятник Уалиду Маршану обошлось в 170 тыс. руб.

Единовременная материальная помощь репатриантам в 2018 г. составила – 2,07 млн руб., материальная помощь по оплате коммунальных услуг – 667,1 тыс. руб., обучение в лицее-интернате 7 учащихся – 135 тыс. руб., обучение 21 студента в СОИ, АГУ и Школе предвузовской подготовки АГУ – 445,8 тыс. руб., единовременные пособия по рождению детей (20 человек) – 790 тыс. руб., пособия по случаю вступления в брак (15 семей) – 750 тыс. руб. материальная помощь на погребение и оплату обрядовых услуг – 130 тыс. руб., на медикаменты и обследования – 277,6 тыс. руб., приобретение бытовой техники (8 семей) – 443,6 тыс. руб., приобретение школьной формы – 280 тыс. руб.