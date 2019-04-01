МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ У СОБСТВЕННИКА МИХАИЛА ПАНОВА

Сухум. 2 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер Даур Аршба посетил промышленное предприятие ООО «СПС Кавказ» в Гудауте в рамках деятельности межведомственной рабочей группы, созданной в целях определения стоимости имущественного комплекса завода.

В состав рабочей группы под руководством Даура Аршба вошли заместитель руководителя Администрации Президента Адгур Лушба, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Рем Ашба, директор Государственного инвестиционного агентства Саид Гулария, замминистра по налогам и сборам Александр Гулиа, первый заместитель главы Администрации Гудаутского района Даур Дзидзария, представители Госкомитета по строительству и архитектуре, Контрольно-ревизионного управления Минфина РА, Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия.

Участники выездной встречи осмотрели имущество завода по производству полимерных труб, принадлежащего на праве собственности ООО «СПС Кавказ», ознакомились с документацией предприятия, оценили техническое состояния имущественного комплекса предприятия.

Члены рабочей группы также проанализировали состояние механической и эксплуатационной документации оборудования предприятия.

Главный инженер ООО «СПС Кавказ» рассказал о текущей работе завода, отметив, что вся техника предприятия исправно работает.

«Комплекс представляет собой две полосы, производящие полимерные трубы разного диаметра. Оборудование для производства гладких труб, применение которых актуально для Абхазии, сегодня находится в исправном состоянии. Производимая продукция находит применение внутри страны в таких инженерных мероприятиях, как организация водоснабжения или укладка канализационных систем. Более того, у нас есть возможность наращивать комплекс, тем самым увеличивать производимость», отметил Аршба.

По словам первого вице-премьера, руководителя межведомственной рабочей группы Даура Аршба, в соответствии с законодательством Республики Абхазия для оценки материальных активов и установления объективной стоимости комплекса к работе будет привлечена независимая оценочная компания.

По итогам деятельности межведомственной рабочей группы соучредителю и собственнику имущественного комплекса ООО «СПС Кавказ» Михаилу Панову будет направлено предложение о приобретении оборудования предприятия Правительством Республики Абхазия на основании Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией «О поощрении и взаимной защите инвестиций».

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.