УЧАСТНИКИ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ ОБСУДЯТ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Очередной, 47-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье завершится в среду в Женеве. Во вторник представители России, Абхазии, Грузии, США и Южной Осетии, наблюдатели от ООН, Европейского союза и ОБСЕ провели предварительные консультации в закрытом для прессы режиме.

Участники дискуссий впервые собираются в этом году, однако нельзя сказать, что ситуация в данном регионе остается без внимания со стороны Москвы. Так, в марте статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин провел в Москве встречи с сопредседателем Женевских дискуссий от ООН Джиханом Султаноглу и спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, а в начале этой недели состоялись переговоры глав МИД РФ и Абхазии Сергея Лаврова и Даура Кове, которые рассмотрели пути совершенствования двустороннего взаимодействия на данной площадке.

Традиционная тематика

Во вторник Карасин заявил ТАСС, что повестка дня предстоящей встречи будет обычной, то есть стороны вновь затронут вопрос подписания совместного заявления о приверженности принципу неприменения силы.

В Москве неоднократно отмечали, что заключение такой договоренности между Сухуми, Цхинвалом и Тбилиси станет важным шагом для обеспечения стабильности в Закавказье. Только в конце марта Южная Осетия выразила обеспокоенность в связи с пересечением сразу пятью грузинскими беспилотниками воздушного пространства республики в районе города Квайса.

Подписание соглашения о неприменении силы помогло бы сторонам избежать подобных инцидентов, однако из-за позиции Грузии принятие этого решения откладывается на каждой встрече. В Тбилиси настаивают на том, чтобы Москва также взяла на себя обязательства о неприменении силы. При этом РФ не должна этого делать, так как не является стороной конфликта.

Вместе с тем российская сторона рассчитывает, что новая встреча все же принесет результат. По словам Карасина, делегация РФ "настроена конструктивно поработать".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6288970