В АРХИВЕ ВКП(Б) ОБНАРУЖЕНЫ НОВЫЕ СПИСКИ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Узники концлагерей в действительности погибли в фильтрационных или исправительно-трудовых лагерях с 1937 по 1941 годы и с 1941 по 1945 годы, однако, по словам Скворцова, их родственникам выдавалась информация о том, что они являются пропавшими без вести на основании самих архивов.

Сухум. 3 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В российском архиве Всесоюзной коммунистической партии большевиков ВКП(б) найдены новые списки жителей Абхазии, считающихся пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны и в результате сталинских репрессий, рассказал Apsny LIFE автор проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов.

"Проверяя каталог архива нами был обнаружен список абхазских фамилий, в котором содержится личная информация, фотографии и автобиографии пропавших без вести в годы репрессий", - сказал он, добавив, что родственники нескольких найденных красноармейцев уже откликнулись на объявление в социальных сетях, и им были вручены архивные документы. Ниже приводятся новые списки:

Список жителей Абхазии, членов партии ВКПб, пропавших без вести в период 1937 по 1953 годы:

1. АБЛОТИЯ НИКИФОР НАУЕВИЧ

2. ЛОГУА ШАЛВА САРДИОНОВИЧ

3. АДЛЕЙБА АНТОН КВАКВАНОВИЧ

4. АДЖБА ГРИГОРИЙ КИРИЛЛОВИЧ

5. АДАМИЯ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

6. АДАМИЯ ВАХТАНГ ИОСИФОВИЧ

7. АДАМИЯ ГРИГОРИЙ ВАХТАНГОВИЧ

8. АДАМИЯ ИОСИФ ЛАЗАРЕВИЧ

9. АДАМИЯ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

10. АДАМИЯ ГРИГОРИЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ

11. АДАМИЯ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

12. АГРБА ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

13. АГУМАА КИАЗИМ КАРАМАНОВИЧ

Список пропавших без вести в период сталинских репрессий и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг:

1. АДАМИЯ КЛИМЕНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

2. АДАМИЯ ШАЛВА НЕСТЕРОВИЧ

3. АЙБА АЛЕКСЕЙ ГУТОВИЧ

4. АЛАНИЯ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

5. АЛАНИЯ ДОМЕНТИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

6. АЛАСАНИЯ ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ

7. АМАНИЯ СЕМЁН ИВАНОВИЧ

8. АРГУН НИКОЛАЙ ЭРАСТОВИЧ

9. АРШАВА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

10. АРШАВА ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

11. АРЧАЯ ВАРЛАМ ГЕРАСИМОВИЧ

Проект "Возвращение имени" при поддержке Министерства обороны Абхазии с 2016 года занимается поисками родственников красноармейцев – узников немецких концлагерей - пропавших без вести. В Великой Отечественной войне участвовали 55 тысяч уроженцев Абхазии. Восемь тысяч человек считаются без вести пропавшими. В результате проведенной работы в Российском государственном архиве, из восьми тысяч пропавших без вести выходцев из Абхазии стало известно о судьбе 330 человек.

Проект отрыл линию мобильной связи при Сухумском высшем общевойсковом командном училище Министерства Обороны Абхазии. Линия работает для поиска пропавших без вести жителей Абхазии с1941 по 1953 годы. Для поиска пропавшего без вести родственника нужно отправить СМС на номер +7 (940) 773-60-13. В тексте указать ФИО, место рождения или призыва на фронт, последний год связи с родственником и номер воинской части (при наличии). Звонок на данный номер телефона не предусмотрен.

http://apsnylife.ru/syuzhety/99-syuzhety/3326-obnaruzheny-novye-spiski-propavshikh-bez-vesti

*** Старый список пропавших без вести граждан Абхазии, который постоянно обновляется: можно посмотреть по ссылке

http://apsnylife.ru/syuzhety/99-syuzhety/2252-spisok-propavshikh-bez-vesti-grazhdan-abkhazii-v-period-velikoj-otechestvennoj-vony-1941-1945-godov