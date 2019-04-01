4 АПРЕЛЯ БУДЕТ НАЗВАН ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Депутатам предстоит назначить день выборов президента Республики Абхазия и внести изменения в некоторые законодательные акты в сфере выборов.

Сухум. 3 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В четверг, 4 апреля, состоится заседание сессии парламента. В повестку дня включено девять вопросов.

Парламент рассмотрит проект закона «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства».

Планируется внести изменения в законы «О судебной власти» и «О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности», а также в некоторые законодательные акты в части регулирования внешнеэкономической деятельности и в сфере исполнительного производства.