4 АПРЕЛЯ БУДЕТ НАЗВАН ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 3 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В четверг, 4 апреля, состоится заседание сессии парламента. В повестку дня включено девять вопросов.
Депутатам предстоит назначить день выборов президента Республики Абхазия и внести изменения в некоторые законодательные акты в сфере выборов.
Парламент рассмотрит проект закона «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства».
Планируется внести изменения в законы «О судебной власти» и «О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности», а также в некоторые законодательные акты в части регулирования внешнеэкономической деятельности и в сфере исполнительного производства.
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