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Абхазия Информ

4 АПРЕЛЯ БУДЕТ НАЗВАН ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Среда, 03 апреля 2019 12:31
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4 АПРЕЛЯ БУДЕТ НАЗВАН ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 3 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В четверг, 4 апреля, состоится заседание сессии парламента. В повестку дня включено девять вопросов.

Депутатам предстоит назначить день выборов президента Республики Абхазия и внести изменения в некоторые законодательные акты в сфере выборов.

Парламент рассмотрит    проект закона «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства».                        

Планируется внести изменения в законы «О судебной власти» и «О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности», а также в некоторые законодательные акты в части регулирования внешнеэкономической деятельности и в сфере исполнительного производства.

                             

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 апреля 2019 12:50

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