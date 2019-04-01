В СУХУМСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ СЛУШАНИЯ ПО ИСКУ ЛЕОНИДА ЛАКЕРБАЯ К АВТОРАМ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 3 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Почти год длится судебное разбирательство по иску депутата парламента первого и второго созывов, бывшего премьер-министра Леонида Лакербая о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В среду, 4 апреля, в Сухумском городском суде под председательством судьи Беллы Хасая возобновились слушания по данному делу.

Ответчиками выступают министерство образования и науки РА и историки, авторы учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» Станислав Лакоба и Олег Бгажба, Учебник был издан в 2015 году тиражом 8000 экземпляров.