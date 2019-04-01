В СУХУМСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ СЛУШАНИЯ ПО ИСКУ ЛЕОНИДА ЛАКЕРБАЯ К АВТОРАМ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ АБХАЗИИ
Сухум. 3 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Почти год длится судебное разбирательство по иску депутата парламента первого и второго созывов, бывшего премьер-министра Леонида Лакербая о защите чести, достоинства и деловой репутации.
В среду, 4 апреля, в Сухумском городском суде под председательством судьи Беллы Хасая возобновились слушания по данному делу.
Ответчиками выступают министерство образования и науки РА и историки, авторы учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» Станислав Лакоба и Олег Бгажба, Учебник был издан в 2015 году тиражом 8000 экземпляров.
По мнению Лакербая, в 13-ом параграфе «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 г.» четвертой главы учебника «Абхазия в советское и постсоветское время» содержится несоответствующее действительности утверждение о том, что он (Л. Лакербая – ред. АИ) обещал покинуть свой пост еще в феврале 2013 г…
Оспариваемый фрагмент параграфа гласит: «…В сложившейся ситуации 29 мая 2014г. Парламент Абхазии предложил А. Анкваб уйти в отставку и объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 г.»
Леонид Лакербая просит суд признать несоответствующими действительности сведения об обещании покинуть свой пост еще в феврале 2013 г., изложенные в учебнике, а также обязать ответчиков - авторов учебника академика О.Х. Бгажба и профессора С.З. Лакоба отозвать данный учебник, внести в него изменения, удалив из главы IV указанный текст, и опубликовать опровержение.
Сегодня истец ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей бывшего президента Александра Анкваба и спикера парламента V созыва Валерия Бганба.
Суд удовлетворил ходатайство истца.
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