ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ ВИКТОРИИ АЙБА!

У девятилетней подопечной КБФ «Ашана», Виктории Айба врождённая расщелина твердого и мягкого нёба. Расщелину нёба в народе часто называют «волчьей пастью». Это врожденная деформация, представляющая собой расщепление тканей твердого и мягкого нёба, при котором имеется сообщение между ротовой и носовой полостью.

Дети, родившиеся с подобным пороком, с момента рождения испытывают трудности с самостоятельным дыханием и питанием; отстают в физическом развитии, плохо прибавляют в весе, часто болеют, а в более старшем возрасте страдают речевыми расстройствами. Для того, чтобы Виктория смогла прожить полноценную жизнь, развиваться и радоваться жизни, ей необходимо провести операцию, стоимостью в 285 000 рублей.

Виктории очень тяжело разговаривать, из-за речевого расстройства окружающие и даже члены ее семьи не могут до конца разобрать произносимые ею слова. Это привело к тому, что девочка замкнута, практически не говорит. В её совсем не детском взгляде можно прочесть многое: боль, страх, переживания, недосказанность и вопрос, обращённый к каждому: «Почему я не такая, как все?».

Коррекция расщелины нёба проводится хирургическим путем с помощью реконструктивных вмешательств с последующей ортопедической, логопедической и физиотерапевтической реабилитацией.

В Московском Центре детской челюстно-лицевой хирургии уже ждут Викторию, операция назначена на 23 апреля.

150 000 рублей уже собрано зрителями благотворительного концерта детского хореографического ансамбля «Яйрума» в Москве. Необходимо собрать оставшуюся сумму в размере 135 000 рублей.

Благотворители, люди с большим и добрым сердцем, не будьте равнодушны к проблеме семьи Айба! Мы просим вас помочь собрать необходимую сумму на проведение операции.

Лишь объединив усилия, мы сможем подарить девочке шанс на здоровое и счастливое будущее!

Спасём жизнь Виктории вместе. Ведь дети рождены, чтобы жить.

Вы можете помочь следующими способами:

Если вы в Абхазии:

абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода# кнопка вызова;

SMS со словом ДОБРО на номер 5050;

банковский перевод: "Гарант-Банк" или любое отделение "Сбербанка" РА.

Способы помощи, если вы за рубежом: перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах:

5469380061190608 (рубли.);

4276380122658698 (доллары);

5469380022880974 (евро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ 5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана".

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте:https://abkhazia.foundation

О других способах помощи вы можете узнать на сайте, либо по телефонам фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.

Спасем жизнь вместе!

Асида Мархолия, КБФ «Ашана».