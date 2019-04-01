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Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА ОЗГАН

Новости Среда, 03 апреля 2019 18:30
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СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА ОЗГАН

 

Сухум. 3 апреля 2019 г. Абхазия-Информ Президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение о создании государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения видного государственного деятеля, участника национально-освободительного движения, депутата Парламента Республики Абхазия первого созыва, председателя Совета старейшин (с 2009 по 2016 гг.), кавалера орденов Леона и «Ахьдз-Апша» II степени Константина Озган.

В состав комиссии вошли:

Бганба В.Р. – премьер-министр Республики Абхазия – председатель комиссии;

Ашуба Н.Н. – общественный деятель;

Ардзинба Д.Г.  – депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия;

Бебия Е.Г.  – журналист;

Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета;

Джинджолия С.Р. – член Общественной палаты Республики Абхазия;

Зантария В.К. – советник президента Республики Абхазия;

Ладария Р.М. – глава администрации Гудаутского района;

Цугба В.М. – общественный деятель;

Чкотуа Д.А. – глава администрации села Лыхны;

Шамба С.М. – общественный деятель;

Шинкуба А.Е. – председатель Совета старейшин Республики Абхазия.

*** Константин Константинович Озган родился 15 мая 1939 года в селе Лыхны Гудаутского района.

В 1967 году окончил Грузинский институт субтропического хозяйства с отличием.

С 1967 по 1976 гг. работал начальником смены, главным инженером, директором Гудаутской чайной фабрики.

В 1976-1978 гг. – начальник Управления сельского хозяйства Гудаутского районного исполнительного комитета.

С 1978 по 1989 гг. – первый секретарь Гудаутского райкома партии, одновременно (1978-1990 гг.) депутат Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1978-1987 гг. – заместитель председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1981 г. с отличием окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1987 по 1990 гг. – председатель Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1978 и 1989 гг. – активный участник политических событий в Абхазии. За участие в национально-освободительном движении абхазского народа освобожден от должности 1-го секретаря Гудаутского райкома партии по настоянию руководства Грузии.

В 1989 г. абсолютным большинством голосов избран председателем Гудаутского райисполкома. Тогда же с подачи Прокуратуры Грузинской ССР возбуждается уголовное дело Прокуратурой СССР за участие в политических событиях.

В 1989-1994 гг. – активный деятель Конфедерации горских народов Кавказа; председатель Комитета кавказских сообществ КНК.

С 1991 по 1996 гг. - депутат Верховного Совета – Парламента Республики Абхазия; член президиума, председатель Комиссии по социально-экономическому развитию.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг. – член Государственного комитета обороны, Большую работу проводил среди добровольцев Северного Кавказа, казачества России и дальнего зарубежья. По заданию руководства Абхазии неоднократно встречался с главами Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана. Значительную политико-экономическую работу проводил с казачеством Юга России, Всевеликим войском Донским, казачеством Кубани, Союзом казаков Ставрополья. Неоднократно принимал участие в работе Больших Кругов казачества (Краснодар, Новочеркасск, Ставрополь). Организатор заключения Договора между казачеством Юга России и Конфедерацией народов Кавказа (1993).

В 1996 - 1997 гг. – министр иностранных дел Республики Абхазия.

В 1997 - 1999 гг. – первый вице-премьер, министр экономики Абхазии.

С декабря 1999г. по 2002 г. – председатель Государственной налоговой службы Республики Абхазия.

С 2002 г. по 2007 г. – вице-спикер Парламента Абхазии.

С 2009 г. до конца жизни возглавлял Совет Старейшин Республики Абхазия.

Награждён орденами «Знак Почета», «Ахьдз-Апша» II степени, посмертно Орденом Леона.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 03 апреля 2019 18:42

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