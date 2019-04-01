50 АБИТУРИЕНТОВ ИЗ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОТБОР В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Он сообщил, что отборочная комиссии состояла из представителей министерств образования и науки России и Абхазии, Абхазского госуниверситета, Посольства РФ в Абхазии, парламента РА и самого Россотрудничества.

О том, как проходили отборочные испытания абитуриентов, желающих учиться в российских вузах, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха сегодня в пресс-центре информагентства «Sputnik Абхазия».

Всего было подано 380 заявлений (некоторые прошли регистрацию дважды), по итогам тестирования отобрано 50 человек (в 2018 году их было 57). Тесты были присланы из России и вскрыты непосредственно в присутствии абитуриентов.

Вадим Чеха отметил, что в этот раз на бакалавриат было подано меньше заявлений, чем в магистратуру и ординатуру. В основном это были студенты последних курсов АГУ, решившие продолжить свое образование в российских вузах.

Руководитель Россотрудничества сообщил, что при приеме заявлений они ориентировались на реальные потребности республики, поэтому в этом году не принимались заявления на такие специальности, как «экономика», «юриспруденция», «таможенное дело», «политология» и «международные отношения». Предпочтение было отдано специальностям, связанным с промышленными и биотехническими технологиями, медициной, рыбным и лесным хозяйством, туризмом и новом направлением - «информационные технологии и вычислительная техника». Особое внимание было уделено энергетическим, теплоинженерным и геологическим специальностям, транспорту, логистике.

Вадим Чеха отметил очень высокий уровень подготовки абитуриентов по химии.

«Этот предмет сдавали те, кто претендовал на обучение в медицинских вуза. К сожалению, было выделено всего 6 мест, а набравших высокие баллы ребят оказалось намного больше. Поэтому мы предложили им попробовать себя в других специальностях, в частности в биотехнологиях. И еще неизвестно, кто в последующем выиграет – те, кто получит медицинское образование, или биотехнологическое», - сказал руководитель Россотрудничества.

По его мнению, процесс подачи и приема заявлений был максимально доступным, само тестирование прошли в целом без эксцессов, спорные ситуации решались на месте и чаще всего в пользу абитуриента.

Чеха пояснил, что прошедшие отбор будут зачислены в российские высшие учебные заведения, но поступающим на творческие профессии придется сдавать дополнительные экзамены в своих вузах. Что касается городов, в которых станут обучаться студенты из Абхазии, то это станет известно только летом, потому что этот вопрос находится в компетенции Минобрнауки России.

Он также сообщил, что прошедшие отбор абитуриенты будут встречаться с представителями посольства России в Абхазии, где им объяснят, как собрать полный пакет документов для последующей легализации по месту учебы.

Чеха обратил внимание будущих студентов на то, что срок действия их российского паспорта должен быть еще не мене двух лет.

Он особо отметил роль СМИ в грамотном и компетентном освещении отборочной компании.

«Тем, кто не прошел отбор, не стоит огорчаться. Это не единственный способ стать студентом. Можно закончить бакалавриат в АГУ, а затем продолжить обучение в магистратуре в российском вузе», - сказал в заключение Вадим Чеха.