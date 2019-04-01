ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ, ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И РОССИИ СЧИТАЮТ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О НЕПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В ЖЕНЕВЕ

Сухум. 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 2-3 апреля 2019 года в Женеве состоялся 47-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

Представители Абхазии, Южной Осетии и России заявили, что по-прежнему считают дальнейшее обсуждение вопроса подписания соглашения о неприменении силы ключевой задачей совместной работы в Женеве, однако и на этот раз не удалось принять совместное заявление участников о приверженности к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией как основной цели Женевских дискуссий. Работа над совместным проектом будет продолжена на следующем раунде.

В ходе раунда состоялось обсуждение вопроса временного ограничения пересечения границы по реке Ингур. По мнению грузинской делегации, закрытие границы в период введения карантина негативно отразилось на возможности передвижения местного населения. Было также выражено мнение, что вспышка вируса гриппа штамма H1N1 не являлась серьёзной причиной для принятия данного решения.

В свою очередь, представители абхазской делегации подчеркнули, что никакого закрытия границы не было, а решение о введении карантина и ограничений на пересечение границы с Грузией было продиктовано необходимостью обеспечения безопасности граждан Абхазии и предотвращения распространения свиного гриппа на территории республики.

В Женеве обсуждался и вопрос трагической гибели гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия. Глава МИД Абхазии Даур Кове подробно рассказал о деталях инцидента, произошедшего 10 марта 2019 года, когда за незаконное пересечение границы был задержан гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия, совершивший после этого акт самоубийства. Все участники встречи в очередной раз высказались за необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению инцидентов (МПРИ) в городе Гал, подчеркнув, что данный формат крайне эффективен и важен для предотвращения подобных инцидентов.

Абхазская сторона в очередной раз выразила приверженность возобновлению работы МПРИ, но при выполнении грузинской стороной выдвинутых перед ней требований. Была также дана положительная оценка оперативному функционированию «горячих линий» связи.

В ходе переговорного процесса абхазская сторона вновь призвала обеспечить равный доступ представителям Абхазии на все международные площадки, где обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы Республики Абхазия.

Делегации Абхазии, России и Южной Осетии вновь выразили серьезное беспокойство в связи с участившимися военными учениями НАТО в Грузии, представляющими серьезную угрозу безопасности в регионе. В частности, речь шла о командно-штабных учениях «НАТО – Грузия 2019», начавшихся 18 марта 2019 года на территории Центра поддержки учений и военного образования близ Тбилиси.

В рамках работы второй рабочей группы традиционно обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, доступом к образованию, а также многие другие актуальные проблемы.

Проведение следующего 48-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 2-3 июля 2019 года.

http://mfaapsny.org/ru/allnews/news/geneva-discussions/o-47-m-raunde-zhenevskikh-diskussiy/