СЫНА ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО МАТЕРИ

Как ранее сообщалось, в селе Кутол Очамчырского района 2 апреля 2019 г. примерно в 08:30 утра во дворе дома, принадлежащего семье Воуба, произошел взрыв неустановленного устройства, в результате чего заместитель главврача Очамчырской районной больницы Надежда Хаджаратовна Воуба, 1954 года рождения, с телесными травмами госпитализирована.

Сухум. 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД РА совместно с отде5лом угрозыска Очамчырского РОВД задержали подозреваемого по факту взрыва, имевшего место в с Кутол.

По данному факту прокуратур Очамчырского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 217, пункту "е" части 2 статьи 99 через часть 3 статьи 29 УК РА - покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.

Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска МВД РА по подозрению в совершении данного преступления задержали в поселке Агудзера Гулрыпшского района сына пострадавшей Воуба Даура Хаджаратовича, 1994 года рождения. Последний уже дал признательные показания. В отношении задержанного в установленном порядке было проведено медицинское освидетельствование в республиканском наркологическом диспансере, в результате чего установлено, что Воуба пребывал под воздействием наркотического средства "метадон".