Сухум 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 21 июля 2019 г. состоятся выборы президента Республики Абхазия. Такое решение было принято в четверг, 4 апреля, на заседании сессии парламента РА.

Профильный комитет предложил провести выборы 14 июля, так как большинство членов участковых избирательных комиссий - это учителя, которые ухолят в июле в отпуск. Однако большинством голосов депутатов прошло предложение спикера о проведении выборов 21 июля.

В соответствии со статьей 6 закона о выборах президента, выборы главы государства назначаются парламентом не позднее чем за четыре месяца и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий Президента Республики Абхазия.