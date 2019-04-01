21 ИЮЛЯ 2019 Г. СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 21 июля 2019 г. состоятся выборы президента Республики Абхазия. Такое решение было принято в четверг, 4 апреля, на заседании сессии парламента РА.
Профильный комитет предложил провести выборы 14 июля, так как большинство членов участковых избирательных комиссий - это учителя, которые ухолят в июле в отпуск. Однако большинством голосов депутатов прошло предложение спикера о проведении выборов 21 июля.
В соответствии со статьей 6 закона о выборах президента, выборы главы государства назначаются парламентом не позднее чем за четыре месяца и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий Президента Республики Абхазия.
Действующий президент Рауль Хаджимба вступил в должность 25 сентября 2014 г.
Президентом Абхазии может быть избран гражданин республики абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории РА не менее 5 последних перед днем выборов лет.
Президент Республики Абхазия избирается сроком на 5 лет.
Одно и то же лицо может быть Президентом Республики Абхазия не более двух сроков подряд.
Одновременно с президентом избирается вице-президент Республики Абхазия. Кандидатуру вице-президента Республики Абхазия предлагает кандидат в президенты Республики Абхазия.
Вице-президентом может быть избран гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее 5 последних перед днем выборов лет.
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