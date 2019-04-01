В АБХАЗИИ ОТМЕНЯЕТСЯ ПРОЦЕДУРА МАРКИРОВКИ ПАЛЬЦА ИЗБИРАТЕЛЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Сухум 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли некоторые изменения в избирательное законодательство республики.

Отныне отменяется обязательная процедура маркировки пальца избирателя в день голосования. Также отменены так называемые . открепительные удостоверения.

Изменена и прежняя процедура заполнения избирательных бюллетеней. Вместо вычеркивания фамилий, против которых голосует избиратель, теперь он будет ставить «галочку» рядом с фамилией кандидата, которому он отдает свой голос.

Также введен запрет на поддержку кандидата в президенты со стороны иностранных граждан и международных организаций. Иностранные граждане и международные организации не вправе вносить финансовые пожертвоавания в избирательные фонды кандидатов.