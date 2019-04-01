В АБХАЗИИ ОТМЕНЯЕТСЯ ПРОЦЕДУРА МАРКИРОВКИ ПАЛЬЦА ИЗБИРАТЕЛЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Сухум 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли некоторые изменения в избирательное законодательство республики.
Отныне отменяется обязательная процедура маркировки пальца избирателя в день голосования. Также отменены так называемые . открепительные удостоверения.
Изменена и прежняя процедура заполнения избирательных бюллетеней. Вместо вычеркивания фамилий, против которых голосует избиратель, теперь он будет ставить «галочку» рядом с фамилией кандидата, которому он отдает свой голос.
Также введен запрет на поддержку кандидата в президенты со стороны иностранных граждан и международных организаций. Иностранные граждане и международные организации не вправе вносить финансовые пожертвоавания в избирательные фонды кандидатов.
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