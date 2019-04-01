АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВЫСТУПИЛИ В КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ НА СУДЕ ПО ИСКУ ЛЕОНИДА ЛАКЕРБАЯ К АВТОРАМ УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ АБХАЗИИ

3 апреля в Сухумском городском суде под председательством судьи Беллы Хасая возобновились слушания по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Леонида Лакербая. Ответчиками выступают министерство образования и науки РА, историки, авторы учебника Станислав Лакоба и Олег Бгажба. Учебник издан в 2015 году тиражом 8000 экземпляров.

Сухум. 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . Экс-президент РА Александр Анкваб и премьер-министр Валерий Бганба были допрошены в качестве свидетелей в Сухумском городском суде по иску бывшего премьер-министра Леонида Лакербая.

По мнению Лакербая, в 13-ом параграфе «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 г.» четвертой главы учебника «Абхазия в советское и постсоветское время» содержится несоответствующее действительности утверждение о том, что он (Л. Лакербая – ред. АИ) обещал покинуть свой пост еще в феврале 2013 г…

Оспариваемый фрагмент параграфа гласит: «…В сложившейся ситуации 29 мая 2014г. Парламент Абхазии предложил А. Анкваб уйти в отставку и объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 г.»

Леонид Лакербая просит суд признать несоответствующими действительности сведения об обещании покинуть свой пост еще в феврале 2013 г., изложенные в учебнике, а также обязать ответчиков - авторов учебника академика О.Х. Бгажба и профессора С.З. Лакоба отозвать данный учебник, внести в него изменения, удалив из главы IV указанный текст, и опубликовать опровержение.

Представляющий сторону ответчиков адвокат Руслан Чамян вновь представил суду ходатайство об исключении из перечня доказательств заключения комиссии российских специалистов-лингвистов от 28 августа 2017г., которое было представлено истцом Л. Лакербая вместе с исковым заявлением. По мнению юриста, заключение, подготовленное по просьбе истца, не может рассматриваться как доказательство иска гражданского дела.

Леонид Лакербая с этим вновь не согласился.

Представляющая сторону истца адвокат Анна Званбая представила суду и стороне ответчиков копии местных газет 2013 года, где размещена информация о событиях 2013 года. Однако ответчики отобрали только часть из них, касающуюся событий февраля 2013 года. Речь идет о газетах «Республика Абхазия», «Нужная», «Эхо Абхазии» и «Чегемская правда».

Лакербая считает, что представленные копии газет необходимы в перечне доказательств, поскольку в них есть информация и о февральских событиях и о митинге оппозиции от 11 марта 2013 г.

«Я считаю это принципиально важным. В материалах о событиях тех дней, о митинге и последующих трения, которые происходили с участием оппозиции в парламенте, нет упоминания о том, что премьер-министр обещал уйти в отставку через месяц. Нигде!» - сказал Лакербая.

В свою очередь его оппонент в суде Станислав Лакоба подчеркнул, что речь идет о событиях 28 февраля 2013 года, а не марта.

По ходатайству истца Леонида Лакербая на судебное заседание были приглашены экс-президент Александр Анкваб и бывший спикер парламента, ныне премьер-министр Валерий Бганба.

Анкваб ответил на процедурные вопросы судьи Хасая и дополнительные вопросы истца Л. Лакербая.

На вопрос, поступало ли к нему в феврале 2013 г. заявление Лакербая о желании уйти в отставку с должности премьер-министра, Анкваб ответил: «Нет». На вопрос, слышал ли он когда-нибудь об обещании Лакербая уйти в отставку с поста главы Кабинета Министров РА, как об этом говорится в новом учебнике истории Абхазии, Анкваб также ответил, что ему такой факт не известен.

Адвокат истца Званбая. обращаясь к Анквабу, уточнила, что по данному гражданскому делу были проведены несколько заседаний в апреле и мае 2018 года. На тех на заседаниях Лакоба давал объяснения, согласно которым 28 февраля 2013 года была сформирована комиссия, и он участвовал в переговорах с оппозицией в Минобороны, где отстаивал интересы власти, в частности премьер-министра Лакербая. На эти переговоры Лакоба (тогда он занимал должность секретаря Совбеза РА) послал именно президент А. Анкваб. «Тогда решался вопрос, благодаря именно этим переговорам», - процитировала адвокат Станислава Лакоба.

Выслушав адвоката, Анкваб сказал: «Я мог послать на переговоры в министерство обороны секретаря Совбеза, но не по этому вопросу. Вопрос отставки премьер-министра в компетенции президента. Таких оснований на тот период не было. Никакую комиссию я не формировал по этому вопросу».

Адвокат Званбая также поинтересовалась, давал ли Анкваб спикеру парламента Валерию Бганба какие-либо поручения действовать от своего имени?

Анкваб ответил: «Нет. Никаких просьб к спикеру по этому вопросу не было».

На вопрос судьи Хасая, есть ли у ответчика Станислава Лакоба вопрос к Анквабу, тот сказал: «28 февраля Бганба был у меня и сказал, что он – от президента , и что мы должны пойти в Минобороны, и там якобы будет решаться вопрос. Я ничего не придумываю, иначе зачем я пошел бы туда. Кстати, там были еще министр обороны Кишмария и оппозиция».

«Никаких просьб к спикеру парламента идти в министерство обороны и обсуждать там вопрос отставки премьер-министра я не высказывал. Вопрос отставки премьер-министра в компетенции президента и проводить совещание в Минобороны по этому поводу не имело никакого смысла», - отреагировал Анкваб на слова Лакоба.

Представитель Лакоба адвокат Руслан Чамян задал экс-президенту Анквабу вопрос: «Мог ли премьер-министр самостоятельно принять решение о своей отставке?» - на что Анкваб ответил: «Премьер-министр, конечно, может добровольно написать прошение об отставке. Другое дело, будет эта отставка принята или нет?».

Затем в зал суда пригласили Валерия Бганба, который также ответил на ряд процедурных вопросов судьи.

На вопрос адвоката Анны Званбая, что ему известно о якобы имевшем место обещании Л.И Лакербая уйти в отставку, Валерий Бганба сказал: «Лично мне об этом ничего не известно».

На вопрос истца, слышал ли Бганба об обещании Лакербая уйти в отставку, бывший спикер парламента вновь ответил: «Нет».

Адвокат истца Званбая зачитала выдержки из протоколов судебных заседаний, проходивших в апреле и мае 2018 г., где С. Лакоба рассказывает об участии во встрече в Минобороны, куда его послал А. Анкваб.

Лакоба говорил о том, что 28 февраля 2013 г. спикер парламента (Валерий Бганба) спустился к нему в кабинет в Совбез и сообщил о поручении президента Анкваба пойти в Минобороны на переговоры с оппозицией, требовавшей отставки премьера Лакербая.

Валерий Бганба сказал, что не помнит самого факта кабинетного разговора, но помнит как проходила встреча в министерстве обороны.

«Я помню, на встрече от оппозиции был Ахра Бжания, а также мой хороший и близкий друг Роман Чирикбая. Речь шла о взаимоотношениях оппозиции и руководства… Подошли еще несколько депутатов, как бы в нашу поддержку. Ситуация разрядилась. На этом встреча в минобороны закончилась, после этого я со Станиславом Засимовичем не встречался. Нас туда, естественно, послал Анкваб. Шли переговоры... Ситуация складывалась сложная, шли митинги, были какие-то требования оппозиции... А вопрос отставки Лакербая там не обсуждался. Там вообще этот вопрос не поднимался», - сказал Бганба.

По словам же Лакоба, на встрече представителей властей и оппозиции в Минобороны речь шла и о просьбе Лакербая дать ему месяц.

«Вопрос шел именно о том, что он (Лакербая) просил месяц ...», - заявил Лакоба.

«Ну, Станислав Зосимович, я этого не знаю. Я и до этого вам говорил, что при мне такого разговора не было, и сейчас я говорю», - отреагировал Бганба.

Лакоба: «Но, с другой стороны, вы говорите, что не помните эти события».

Бганба: «Я помню события. Я помню переговоры. Я даже назвал лица, которые участвовалив них. Если бы это (об отставке Лакербая) было сказано, наверное. я бы помнил».

Лакоба: «Сказано как раз и было, и Ахра Бжания это подтверждает».

Бганба: «Я этого не помню, Станислав Зосимович. При мне этого разговора не было. Президент мне не поручал. Александр Золотинскович не поручал мне озвучивать какие-то дела, касающиеся Леонида Ивановича».

Лакоба: «Ради чего была встреча? Тогда о чем шла речь?»

Бганба: «Речь шла о требованиях оппозиции. Мы, естественно отстаивали свои позиции… Президентом было дано поручение вместе с секретарем Совбеза пойти на переговоры с оппозицией в Минобороны Но я не могу говорить о том, что не слышал и не видел», - отметил Бганба.

По словам же Лакоба на встрече в минобороны речь фактически шла о спасении премьер-министра и решении его вопроса в течение месяца.

«Да речь шла о требованиях оппозиции. Мы тогда даже с Р. Чирикбая схватились, потом успокоились. Потом все пришли к одному выводу, что эти вопросы не будут ставиться, что они разойдутся. По-моему, так было. На встрече были и другие депутаты, которые приехали, как бы на поддержку нас с вами? Вы не помните? Я помню тех, кто приехал нас поддержать. Это были депутаты Миша Сангулия, Зураб Язычба. Это вы должны помнить, если все остальное помните», - сказал на суде Бганба, обращаясь к ответчику Лакоба.

Адвокат истца Званбая попросила дать время на изучение ходатайства ответчиков для вынесения определения по каждому пункту ходатайства. Адвокат ответчиков Чамян заявил, что считает это намеренным затягиванием судебного процесса, поскольку на изучение ходатайства было достаточно времени со 2 мая 2018 г.

Судья Белла Хасая отметила, что данный судебный иск не будет затягиваться и вскоре суд, изучив представленные материалы, перейдет к прению сторон.

Судебное заседание будет продолжено на следующей неделе.