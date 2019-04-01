ЗАКОНОПРОЕКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» НЕ НАБРАЛ НУЖНОГО КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ ДЕПУТАТОВ

Руководитель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр считает, что «в законопроекте лишь один положительный момент – даны определения, кто такие предприниматели».

C ухум. 4 апреля 2019 года. Абхазия-Информ. Депутаты не приняли во втором чтении законопроект «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.

«Мы не против законопроекта, но можно просто внести поправки в Трудовой кодекс с разъяснениями, кто такие предприниматели разного уровня. Помощь предпринимательству – это, прежде всего, доступ к кредитам по низкой банковской ставке в 2-3%. Либо, как происходит во всех развитых государствах, само государство субсидирует предпринимательство. То есть, должны работать госпрограммы кредитования. Наш законопроект излишне забюрократизирован: идет подмена понятий. В частности, речь идет о поддержке предпринимателей со стороны местных администраций. Но по закону они и сегодня могут выделять на предпринимательство 3% от бюджета», - сказала Смыр.

Она также напомнила, что в настоящее время все региональные бюджеты, включая столичный ,– дотационные. Принятие закона не даст никакого эффекта, а закон должен работать, а не оставаться на бумаге.

Депутат Батал Табагуа считает, что на местах под закон начнут создавать новые структуры и те самые 3% бюджета в поддержку предпринимательства, уйдут на зарплаты чиновников, занимающихся этим вопросом.

Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба пояснил, что принятие закона не требует создания новых структур.

«В законе написано «уполномоченные органы». Имеются в виду уже существующие министерства и отделы в администрациях. Приближаются президентские выборы, все кандидаты будут обещать поддержку предпринимателям, а у нас до сих пор нет определения, что имеется ввиду под малым и средним бизнесом», - отметил Шамба.

Депутат Батал Айба считает, что в предлагаемом к рассмотрению законопроекте имеет место коррупционная составляющая, связанная с выделением средств, а сама концепция поддержки малого и среднего бизнеса противоречит рыночной экономике.

В ответ Дмитрий Шамба парировал: «В таком случае распределение всех бюджетных средств можно подвести под коррупционную составляющую!»

Председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба напомнил, что еще с V созыва в парламенте лежит законопроект о госслужбе, потому что нет средств на его реализацию. Под проект закона о предпринимательстве тоже нет средств. Он предложил отправить законопроект на доработку.

После того, как законопроект не набрал нужного количества голосов, его сняли с повестки дня.