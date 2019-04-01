СТОМАТОЛОГИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ ВНОВЬ БУДУТ ПЛАТИТЬ СПЕЦНАЛОГ

Депутат Инал Тарба напомнил коллегам, что изменения вызваны обращением в парламент представителей ассоциаций стоматологов и грузоперевозчиков. В июле прошлого года депутаты приняли закон о переводе стоматологов со спецналога на общий режим налогообложения. В итоге оказалось, что налоги для них выросли в 10 раз. То же самое произошло и с грузоперевозчиками.

«Я предупреждал вас, что такие ставки станут непосильными для людей, занимающихся этими видами деятельности. Мы долго спорили и в итоге приняли тот закон, а теперь вынуждены откатывать назад», - констатировал депутат Лаша Ашуба.

Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что из 81 лицензируемого вида деятельности в медицине все работают на принципах общего налогообложения и только стоматологи хотят работать по спецналогу.

Депутат Батал Табагуа считает, что цены у стоматологов очень высокие и услуги дорогие.

«Мы примем изменения, но в итоге посмотрим, что от этого выиграет государство», - отметил он.

В итоге, стоматологов и грузоперевозчиков перевели на спецналог, увеличив его размер в полтора раза. Кроме того, добросовестным налогоплательщикам ставка спецналога снижена на 0,8%. Это положение будет действовать до 1 января 2020 года.

Изменения, вносимые в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере исполнительного производства, касаются установления размеров штрафных санкций за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению в установленном порядке деятельности судов. Вводятся штрафы и за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера; за нарушение законодательства об исполнительном производстве; за неисполнение распоряжения судьи или судебного исполнителя.

Суммы штрафов в зависимости от вида нарушения и того, кто его совершил (простой гражданин, должностное лицо или юридическое лицо) варьируют от 3 тысяч до 18 тысяч рублей.

Внесение изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования внешнеэкономической деятельности обусловлены существующей коллизией норм законов РА «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О ставках таможенных пошлин и таможенных сборов», а также принятых в соответствии с ними подзаконных нормативно-правовых актов в части лицензирования внешнеэкономической деятельности (экспорта и импорта товаров). После принятия изменений все будет приведено в соответствие.