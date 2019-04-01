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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ

Новости Четверг, 04 апреля 2019 18:19
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ

Сухум 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента в четверг, 4 апреля, внесли ряд изменений в избирательное законодательство республики.

Отныне отменяется обязательная процедура маркировки пальца избирателя в день голосования. Также отменены так называемые открепительные удостоверения.

Процедура маркировки пальца избирателя специальным химическим составом была введена в Абхазии 18 июня 2014 г. Инициаторы введения маркировки, среди которых был и Рауль Хаджимба, являвшийся в то время лидером оппозиции и депутатом парламента, объясняли необходимость ее введения тем, что маркировка позволит избежать возможных фальсификаций при голосовании, недопущения голосования одним избирателем на нескольких участках.

Изменена и прежняя процедура заполнения избирательных бюллетеней. Вместо вычеркивания фамилий, против которых голосует избиратель, теперь он будет ставить «галочку» рядом с фамилией кандидата, которому он отдает свой голос.

Депутаты увеличили размеры отдельных пожертвований, вносимых в избирательные фонды физическими и юридическими лицами, и отменили предельную сумму всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в президенты или депутаты парламента.

Сумма отдельного пожертвования от физического или юридического лица в избирательный фонд кандидата в депутаты парламента не может превышать 500 и 1000 установленных законом минимальных месячных размеров оплаты труда для физических и юридических лиц соответственно. Ранее эти суммы составляли 100 и 1 000 МРОТ соответственно.

Сумма отдельного пожертвования от физического или юридического лица в избирательный фонд кандидата в президенты не может превышать 2 000 и 20 000 установленных законом МРОТ для физических и юридических лиц соответственно. Ранее эти суммы составляли 200 и 2 000 МРОТ соответственно.

Часть 7 статьи 5 закона «О выборах Президента Республики Абхазия» в новой редакции звучит следующим образом:

«Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды (финансировать избирательную кампанию):

  • иностранным государствам и иностранным организациям;
  • иностранным гражданам и лицам без гражданства;
  • гражданам Республики Абхазии, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
  • юридическим лицам РА с иностранным участием;
  • международным организациям и международным общественным движениям;
  • органам государственной власти и органам местного самоуправления;
  • государственным учреждениям и унитарным предприятиям, а также учрежденным ими организациям;
  • благотворительным и религиозным организациям;
  • некоммерческим организациям;
  • анонимным жертвователям».

(Старая редакция: «Запрещается какое-либо прямое или косвенное участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, международных организаций и международных общественных движений в финансировании и иной материальной поддержке избирательной кампании кандидатов в Президенты Республики Абхазия»).

Внесенные в избирательное законодательство изменения также касаются некоторых моментов работы Центральной избирательной комиссии, утверждения ее регламента и пр.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 04 апреля 2019 18:27

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