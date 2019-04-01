С 5 АПРЕЛЯ В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сухум. 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В Абхазии начинается всеобщая диспансеризация населения. Утром 4 апреля на КПП «Псоу» российско-абхазской государственной границы прибыли несколько автомашин в составе мобильного лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации и бригада специалистов федеральных клинических центров под руководством главы ФМБА, доктора медицинских наук Владимира Уйба. Встречал российских коллег на КПП «Псоу» министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Бригада специалистов ФМБА прибыла в Абхазию в соответствии с договоренностями, достигнутыми в декабре прошлого года с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, а также планом содействия развитию системы здравоохранения Абхазии, выработанным в ходе визита в Абхазию руководителя ФМБА Владимира Уйба 18 марта.