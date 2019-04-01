С 5 АПРЕЛЯ В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Сухум. 4 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В Абхазии начинается всеобщая диспансеризация населения. Утром 4 апреля на КПП «Псоу» российско-абхазской государственной границы прибыли несколько автомашин в составе мобильного лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации и бригада специалистов федеральных клинических центров под руководством главы ФМБА, доктора медицинских наук Владимира Уйба. Встречал российских коллег на КПП «Псоу» министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.
Бригада специалистов ФМБА прибыла в Абхазию в соответствии с договоренностями, достигнутыми в декабре прошлого года с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, а также планом содействия развитию системы здравоохранения Абхазии, выработанным в ходе визита в Абхазию руководителя ФМБА Владимира Уйба 18 марта.
Диспансеризация охватит все районы республики и, согласно обозначенному графику, начнется 5 апреля в Восточной Абхазии. Первым станет Галский район Абхазии, где диспансеризация будет проводиться 7 дней. Следующие по плану Ткуарчалский и Очамчырский районы, где специалисты ФМБА также будут работать по одной неделе. База мобильного лабораторно-диагностического комплекса расположилась в селе Кындыг Очамчырского района. На период майских праздников по плану будет сделан перерыв, после чего диспансеризация продолжится в Западной Абхазии.
Параллельно Минздравом Абхазии в сотрудничестве российскими медиками прорабатывается вопрос организации отделения кардиохирургии при Республиканской больнице, а также готовится необходимая документация для начала строительства многопрофильного медицинского центра, в котором российские специалисты будут работать по вахтовому методу. В центре планируется отделение общей хирургии, кардиохирургии и отделение травматологии, а также большой поликлинический блок.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.
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