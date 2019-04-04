ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ МАЯКА ПРОЯВИТЬ ТЕРПЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

Пресс-конференция была организована в связи с очередной акцией протеста жителей района Маяк. Премьер решил рассказать общественности, какие работы были проведены в осенне-зимний период, и какие задачи стоят сегодня перед властями.

Сухум. 4 апреля 2019 года. Абхазия-Информ. «Проблема мусора – это проблема не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня. Она с советских времён существует и не только в Сухуме или в Абхазии, поэтому решить ее одномоментно невозможно, необходимы серьезные средства и время». Об этом на пресс-конференции в четверг, 4 апреля, сказал премьер-министр Валерий Бганба.

По словам Валерия Бганба, по распоряжению президента и согласно разработанному правительством плану мероприятий построена новая дорога, чтобы мусоровозы заезжали на свалку не через Проспект Мира. Были также вырыты несколько котлованов для захоронения твердых бытовых отходов, а также приняты меры, чтобы насколько это возможно удалить мусор от людей. Кроме того, правительством был выделен земельный участок для строительства нового мусорного полигона и определены дальнейшие направления переработки мусора.

«Была проделана немалая работа, и я благодарен многим жителям Маяка, которые находились рядом с нашими специалистами при поиске участка под полигон», - сказал премьер.

Что касается полигона в Гулрыпшском районе, то от него до ближайшего жилого дома 900 метров. На строительство объекта выделено 120 млн рублей и они заложены в Инвестпрограмму на 2020-2022 годы. Эти цифры практически согласованы с российской стороной и после утверждения их на заседании российско-абхазской Межправкомиссии начнутся проектные работы по полигону.

Этот процесс займет определенное время – нужно провести геодезические и инженерные изыскания, чтобы исключить попадание мусора в грунтовые воды и на дороги, и чтобы никакого вреда для населения полигон не представлял.

Премьер подчеркнул, что это будет специальное бетонное сооружение, где будет храниться не весь мусор, а отходы. оставшиеся при мусоропереработке. Он напомнил, что после переработки мусора на Гагрском полигоне остается лишь 20% отходов, все остальное продается.

«Мы занимаемся заказом необходимого оборудования и изыскиваем средства для его приобретения. Оно будет стоять на территории нынешнего сухумского мусорного полигона. После переработки мусора отходы на машинах будут отвозить на полигон в Гулрыпшский район. Как только мы получим финансирование мы начнем проектирование, а затем уже строительство полигонов, одновременно покупая и монтируя оборудование», - сообщил Валерий Бганба.

Он подчеркнул, что сегодня мусор на Гагрскую свалку везут из Гудауты и Афона. Установленное там оборудование пока справляется с переработкой, хотя инвесторы сталкиваются с серьезными трудностями, потому что они работают без бюджетной поддержки.

«Если мы будем иметь нужное нам оборудование, то со стороны государства любому бизнесу будет гарантирована поддержка из госбюджета, чтобы он мог проводить работу, необходимую для переработки мусора. Тем самым мы надеемся решить проблему мусора в Сухуме, хотя это надо решать по всей Абхазии», - подчеркнул Валерий Бганба.

Он напомнил, что когда шла работа над Инвестпрограммой на 2017-2019 годы стояла эта же задача, но ни один район, кроме Гагрского, не принял никаких мер для поиска места под полигон. Проблема мусора существует везде и чтобы масштабно ее решить, нужен не один полигон, а несколько полигонов в Восточной и Западной частях Абхазии.

Отвечая на вопрос журналиста «Абхазия-Информ» о возможности строительства мусороперерабатывающего завода, премьер подчеркнул, что у таких объектов свои особенности связанные, в том числе и с загрязнением атмосферы.

«Мы искали пути, которые были бы наиболее эффективными и безопасными с точки зрения экологии. В Гагре бизнесмены установили специальное оборудование, при работе которого не распространяется запах, и там перерабатывается как весь новый привозимый мусор, так и старый, залежалый. И это реальный выход», - считает Валерий Бганба.

Он сообщил, что после переработки ТБО в Гагре остается 20% органических отходов, которые прессуются и хранится в специально отведенном месте. Учитывая объемы мусора по Сухуму, а это приблизительно 500 тысяч кубометров в год, рассчитана мощность перерабатывающей установки и Минэкономики занимается ее поиском. Не исключается, что потребуется не одна, а две установки по сортировке и переработке ТБО.

Премьер считает что в борьбе с мусором нельзя всю нагрузку перекладывать на республиканский бюджет. Сами районы тоже должны заботиться об экологии и выделять средства на приобретение спецтехники.

Бганба сообщил, что во время недавнего совещания в правительстве, посвященного подготовке к предстоящему курортному сезону , больше часа обсуждались два вопроса – проблема мусора и безопасность.

«Если мы сами не будем думать о чистоте и продолжать выбрасывать мусор где попало, в том числе и из окон многоэтажек, чище у нас не станет. Мы перестали себя уважать, свои дома, свои улицы, свои города. Должно прийти осознание, что мы живем на своей родине, что это наши дома, наши улицы и что по этим улицам бегают наши дети, а они должны дышать чистым воздухом. Я каждый день еду по дороге домой в Гагру и вижу кучи мусора. Никто чужой не пришел и не выбросил его вдоль трассы, его из тех же машин выбрасывают. Коммунальным службам приходится все это убирать. Вы видели крик отчаяния на выезде из Гудауты: там установлен стоит банер с призывом не мусорить!» - с горечью говорил премьер.

Он напомнил о имевшей ранее место хорошей традиции. когда дети выходили на уборку улиц, парков и набережной. Но это тоже перестали делать. А ведь именно в школах нужно проводить уроки экологии.

«Мы часто начинаем какие-то хорошие дела, а потом быстро забрасываем. Детей нужно с детства учить не сорить, любить свой город, село. Сегодня взрослые на глазах детей мусорят, а потом кто-то за ними убирает», - резюмировал Валерий Бганба.

Глава правительства призвал жителей Маяка проявить выдержку.

«Работы идут, и люди это видят. Вчера у нас была делегация жителей этого района и я рассказал им, что делается сегодня и будет делаться завтра, хотя и они сами обо всем знают и сами участвуют в процессе. Я попросил их объяснить людям, что это не дело одного дня, что нужно время. За один день невозможно решить то, что накапливалось многие годы. К сожалению, эта проблема политизируется. Поэтому я еще раз обращаюсь к жителям Маяка. Пожалуйста, потерпите, мы видим решение вопроса и идем этим путем», - сказал Валерий Бганба, подводя итоги пресс-конференции.